Nieuwe CD&V-voorzitter Coens kan geen havenbaas meer zijn: “We zoeken een opvolger” Bart Huysentruyt

07 december 2019

12u26 0 Brugge Joachim Coens, die vrijdag verkozen werd tot nieuwe voorzitter van CD&V, kan niet aanblijven als CEO van de haven van Zeebrugge. Hij combineert zijn nieuwe functie wel met het burgemeesterschap in Damme.

Joachim Coens neemt ontslag als gedelegeerd bestuurder van de haven van Zeebrugge. Hij had al aangegeven dat hij de twee functies niet zou combineren. Algemeen directeur Rik Goetinck wordt vrijdag aangesteld als tijdelijke CEO. Dat is opmerkelijk. Goetinck staat dichtbij zijn pensioen, maar kan dus nog even de honneurs waarnemen. “Daarna gaan we op zoek naar een nieuwe havenbaas”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dat is geen dringende zaak. We gaan de kandidaturen rustig overwegen en in het belang van de haven van Zeebrugge een beslissing nemen.”

In Damme gaat het schepencollege ervan uit dat Coens zijn taken als CD&V-voorzitter combineert met het burgemeesterschap. Volgens het gemeentebestuur is er niks dat erop wijst dat hij op dat plan zou terugkomen.