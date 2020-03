Nieuwe buurtwinkel is klaar, maar gaat voorlopig niet open: “Er is nog geen nieuwe openingsdatum” Bart Huysentruyt

26 maart 2020

12u45 0 Brugge Geen opening van de nieuwe buurtwinkel ProxyPark aan het Koningin Astridpark in Brugge vandaag. Door de corona-crisis is de opening uitgesteld.

Vandaag had onder normale omstandigheden de nieuwe buurtwinkel ProxyPark aan het koningin Astridpark In Brugge moeten opengaan. “We zijn op een paar details na zo goed als klaar”, vertelt de uitbaatster. “In samenspraak met Delhaize is besloten om alles uit te stellen. Dat heeft onder andere met logistieke steun en de huidige maatregelen te maken.” In de winkel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting, rekken worden gevuld en alles wordt in gereedheid gebracht. Maar voorlopig is er nog geen nieuwe datum voor de opening van de buurtwinkel vastgelegd.