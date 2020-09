Nieuwe Brugse autobestuurders krijgen doosje met ‘nuchtere’ boodschap Bart Huysentruyt

23 september 2020

17u11 0 Brugge Bruggelingen die in het Huis van de Bruggeling hun eerste rijbewijs komen ophalen, krijgen er een cadeautje bij van de Preventiedienst.

Als eyecatcher is een medicatiedoosje met daarin een bijsluiter die de vele mogelijke bijwerkingen van middelen als alcohol en drugs toelicht. Zo kon je het campagnedoosje met nuchtere boodschap al ontvangen tijdens verkeerscontroles of op evenementen of fuiven waar jongeren worden gesensibiliseerd zich nuchter in het verkeer te begeven.

Het doosje is een creatieve knipoog naar de echte medicatiedoosjes, waarbij de bijsluiter vaak vermeldt dat je na inname van bepaalde medicatie niet meer mag rijden. “Uit ongevallencijfers blijkt dat de beginnende automobilist een groot risico loopt om betrokken te geraken bij een verkeersongeval”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a). “Nieuwe bestuurders onderschatten de risico’s in het verkeer. Met deze campagne wil het stadsbestuur iedereen die een eerste rijbewijs behaalt er attent op maken.”