Nieuwe Biekorf zal 9 miljoen euro kosten Brugge Plus verhuist naar zolder - Er komen ook binnentuinen Bart Huysentruyt

19 november 2019

17u36 0 Brugge De vernieuwing van de Brugse hoofdbibliotheek Biekorf zal liefst 9 miljoen euro kosten. Dat is dinsdag bekend gemaakt. Naast een cultuurcafé en een modernere bib komen ook de kantoren van Brugge Plus in het gebouw en worden de binnentuinen heraangelegd. “We moeten van de gelegenheid gebruik maken om de héle site aan te pakken”, vindt schepen van Patrimonium Minou Esquenet.

Het opzet om de hoofdbibliotheek aan te pakken, raakte eerder dit jaar al bekend. Toen waren er nog weinig details bekend, omdat de architecten van Dertien12 nog een volledig plan moesten uitwerken. Toen al was wel duidelijk dat de bibliotheek, de grootste energieverslinder van de stad, veel energiezuiniger zou worden en dat er een cultuurcafé in geïntegreerd zou worden.

Tussenvloer

De belangrijkste vernieuwing sinds toen is de omvorming van de zolder tot een grote kantoorruimte. “Aangezien het dak afgenomen moet worden om de technieken op de zolder te vernieuwen, is het een uitgelezen kans om de technieken in een verhoogde tussenvloer te steken. Hierdoor kunnen de kantoren van drie grote partners binnen de cluster Cultuur samengebracht worden. Zo zal Biekorf niet alleen de bibliotheek en cultuurcentrum huisvesten, maar ook Brugge Plus”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V).

Buitentoilet in Kuipersstraat verdwijnt

Daarnaast zal er ook meer ruimte voor de bezoeker ontstaan. De centrale trap in het publieke gedeelte van de bibliotheek zal worden doorgetrokken tot aan de zolder en het dakterras. Zo kan ook de bezoeker genieten van deze meerwaarde in het gebouw. Voorts zal ook het sanitair vernieuwd worden. “Het buitentoilet in de Kuipersstraat zal zo verdwijnen en geïntegreerd worden in het gebouw", vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan.

Plek voor kinderen en studenten

Ook de binnentuinen krijgen een heraanleg. Ze worden mee geïntegreerd in het nieuwe lees- en cultuurcafé. “Daarnaast beslisten we om binnen de vernieuwde site plaats te maken voor kinderen, jeugd en studenten”, zegt De fauw. “Het architectenteam en de betrokken diensten gaan volop aan de slag met deze duidelijke opdracht. De theaterzaal en de gesloten gevels in de Kuipersstraat en de Sint-Jakobsstraat gaan bovendien open, waardoor het aantrekkelijker wordt om het gebouw te betreden.”

De kostprijs is inmiddels niet min. De hele vernieuwingsoperatie zal bijna 9 miljoen euro kosten. Wanneer de werken starten, is nog niet bekend.