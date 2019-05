Nieuw-Zeelandse telers bezoeken haven: “Ze zorgen goed voor onze kiwi’s” Bart Huysentruyt

24 mei 2019

13u40 0 Brugge In de haven van Zeebrugge hebben zo’n veertig Nieuw-Zeelandse kiwitelers vrijdag het bedrijf Zespri bezocht. Daar vertrekken per jaar zo'n 1,5 miljard kiwi’s naar supermarkten in Europa.

Onder de telers uit Nieuw-Zeeland waren ook een paar Maori. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. De telers plukken in hun thuisland de kiwi’s, waarna ze over de hele wereld verdeeld worden. “De Nieuw-Zeelandse kiwi’s zijn de beste ter wereld", zegt Paul Jones niet zonder trots. “We hebben in ons thuisland zo'n 2.500 plukkers. Het is dus een heel belangrijke sector.” De delegatie bezocht eerst Italië alvorens aan te komen in Zeebrugge. Daar zagen ze dat hun kiwi’s goed zijn voor 200 jobs bij Zespri. “De eerste boten met kiwi’s zijn deze week aangekomen”, zegt haven-CEO Joachim Coens. “Vanaf nu tot november is het seizoen aangebroken en komt er elke maandag een boot toe. We zijn daarmee een belangrijke haven voor vers voedsel in Europa.” De Maori zelf toonden zich onder de indruk van de manier van werken. “We zijn blij dat hier goed voor onze producten wordt gezorgd.”