Nieuw type verkeerslichten voor fietsers en de primeur is voor Brugge Bart Huysentruyt

05 december 2019

18u08 0 Brugge De eerste verkeerslichten die fietsers toelaten rechtsaf te slaan bij een rood licht zijn donderdag geïnstalleerd langs de ringweg R30 in Brugge. Het Agentschap Wegen en Verkeer liet de lichten plaatsen op twee kruispunten aan de voorzijde van het station. “Hier is het mogelijk en kan het veilig", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Sinds mei 2019, bij de herziening van de wegcode, is een nieuw type verkeerslicht toegelaten. Onder een bestaand driekleurig licht wordt een vierde licht toegevoegd met een fietslogo en een pijltje. Dat licht zal oranje knipperen wanneer fietsers rechtsaf of rechtdoor door het rode (of oranje) verkeerslicht mogen fietsen. Rechtsaf of rechtdoor vrij voor fietsers betekent niet dat de fietsers geen conflicten met andere weggebruikers hebben, of dat ze voorrang hebben”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Ze mogen het rode verkeerslicht voorbijrijden, maar moeten voorrang geven aan andere bestuurders en voetgangers.”

Onnodig voor rood

Brugge krijgt de Vlaamse primeur. Aan de voorkant van het station krijgen de kruispunten Ketsbruggestraat met de R30 en Chantrellstraat met de R30 het nieuwe verkeerslicht. Het nieuwe verkeerslicht kwam er op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer. Rechtsaf vrij voor fietsers zal worden toegepast op kruispunten waar het mogelijk is en waar het veilig kan. Bijvoorbeeld wanneer een fietser bij het rechts afslaan meteen op een fietspad terecht komt, of in een zone 30. “Door dit nieuwe verkeerslicht zorgen we er vanaf nu voor dat fietsers steeds minder onnodig voor een rood licht staan te wachten”, verduidelijkt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Op veel kruispunten kunnen fietsers veilig rechtsaf slaan, ook al staat het verkeerslicht op rood. Dit kruispunt in Brugge is het eerste dat uitgerust wordt met dit nieuwe verkeerslicht. Ook op andere kruispunten, waar we de lichtenregeling aanpassen, rollen we dit mee uit.”

Duizend fietsers per uur

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) ziet het graag gebeuren. De stad zat samen met AWV om de locatie te bespreken. “Op deze locatie zijn er geen conflictsituaties, waardoor het veilig toegepast kan worden. Dat is goed nieuws voor de fietser. Op andere locaties kan het moeilijker zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de achterkant van het station, waar tijdens drukke uren meer dan duizend fietsers passeren. Als je dat op kruispunten daar toepast, kan het erg gevaarlijk worden. De locatie is dus van cruciaal belang. De meeste verkeerslichten staan op gronden van het Vlaams Gewest. De stad heeft weinig wegen waar dit verkeerslicht toegepast kan worden. Waar het in de toekomst bijvoorbeeld wel zou kunnen, is het kruispunt van de Koning Leopold III-laan en de Diksmuidse Heerweg.”