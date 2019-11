Nieuw stadion of niet: stad Brugge investeert 96.000 euro in Jan Breydelstadion Bart Huysentruyt

20 november 2019

09u22 0 Brugge Of er binnenkort een nieuw voetbalstadion in Brugge komt of niet, maakt de stad niet uit: ze investeren 96.000 euro in aanpassingen om het Jan Breydelstadion draaiende te houden.

De stad, die eigenaar is van het stadion, laat aanpassingen uitvoeren aan de elektrische basisinstallatie in alle tribunes om in orde te zijn met de nieuwe wettelijke normen die binnenkort van kracht zijn. Ook Club en Cercle betalen mee: 44.000 euro voor onder meer geluid en ledboarding. “We hebben het stadion grondig laten inspecteren met drones en klimmers”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Met de stabiliteit zit het goed, maar er moeten wel herstellingen aan het beton worden uitgevoerd. We kunnen het stadion niet zomaar laten verkommeren. Het ziet ernaar uit dat Club en Cercle hier nog een paar jaar zullen blijven voetballen. Dus moeten we dit voetbalstadion up-to-date houden.”

De aanleiding voor de werken is de nieuwe gebruiksovereenkomst tussen de stad en Club en Cercle. De vorige dateerde van 2013 en liep eind dit jaar af. De nieuwe overeenkomst loopt tot midden 2023 en is eenmalig verlengbaar tot eind 2026. Het principe erachter blijft hetzelfde: de twee voetbalclubs mogen kosteloos gebruikmaken van het stadion maar staan wel in voor het dagelijkse onderhoud.

Grote investeringen moeten niet verwacht worden. De stad hoopt nog altijd dat er binnenkort positief nieuws komt van de Raad van State over de bouw van een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg. Die uitspraak wordt nog dit jaar verwacht.

Meer over Cercle

Club

sportdiscipline

voetbal

sport