Nieuw paviljoen voor bib en animatie op strand van Zeebrugge Bart Huysentruyt

13 juni 2019

15u42 0 Brugge Op het strand van Zeebrugge staat sinds kort een nieuw paviljoen voor de strandbibliotheek en uitleendienst van sportmateriaal worden er gehuisvest. Het paviljoen is één van de nieuwtjes voor het badenseizoen in Zeebrugge dat komende zaterdag 15 juni van start gaat.

Vanaf komende zaterdag 15 juni tot en met zondag 15 september kan er in Zeebrugge opnieuw zorgeloos gezwommen en in de branding gespeeld worden. Dagelijks is er op het strand van 10.30 tot 18.30 uur een equipe strandredders present om de veiligheid van de baders te garanderen. “De redders zijn specifiek opgeleid en getraind om gevaarlijke situaties correct in te schatten en gaan vooral preventief te werk door baders attent te maken op de zwemzone en de eventuele gevaren”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “In totaal stelt de stad deze zomer, naast de hoofdredder en adjunct-hoofdredders, 45 jobstudent-redders aan.”

De strandanimatie start op zaterdag 22 juni en loopt tot en met zondag 1 september. Het bestaat uit verschillende sportieve tornooien, initiatielessen en spelletjes voor kinderen. Daarnaast is er ook gratis sportmateriaal te ontlenen door de badgasten. Het volledige programma kan verkregen worden bij de strandanimatoren of online op www.brugge.be.