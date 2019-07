Nieuw ondernemerscentrum Blackboxx al voor meer dan helft volzet: “Brugge heeft hier nood aan” Vroeger veevoederbedrijf is gerenoveerd tot co-workingplaats Bart Huysentruyt

18 juli 2019

00u34 0 Brugge Aan de oevers van het Nijverheidsdok in Brugge opent begin september Blackboxx de deuren. Dat is een gloednieuw ondernemerscentrum, waar 120 plaatsen zijn om verschillende bedrijven samen te doen werken. Al meer dan zestig procent van de ruimte is verhuurd. “Het wordt tijd dat Brugge op modern ondernemersvlak een stap vooruit zet”, zegt medebezieler Kurt De Vlieghere.

Wie er wel eens voorbij rijdt, had het opvallende zwarte gebouw in de Krakeleweg al opgemerkt. Blackboxx is een gloednieuwe co-workingplaats, naar het voorbeeld van gelijkaardige initiatieven in grootsteden als New York, Londen en Berlijn. “De alternatieven die er in de stad zijn voor ondernemingen die een ruimte willen huren, zijn eigenlijk voorbijgestreefd", zegt Kurt De Vlieghere, één van de initiatiefnemers van Blackboxx. “Deze plaats is echt geïnspireerd op wat er in grootsteden aan het gebeuren is. Grote bedrijven huren in de steden vaak kleine kantoren af om hun medewerkers van daaruit te sturen. In Brugge was er weinig ruimte daarvoor. We hebben zelf erg lang gezocht om de geschikte locatie te vinden.”

Uiteindelijk kwamen ze uit bij het oude veevoederbedrijf in een ruimte waar de silo’s stonden. Een grondige renovatie drong zich evenwel op. “We hebben een jaar gewerkt aan het gebouw zoals het er nu uitziet", zegt De Vlieghere. “Op de vijfde en bovenste verdieping is al een tijdje een bedrijf in in- en export gevestigd. Op de vierde verdieping woont een conciërge. De drie verdiepingen daaronder zijn bestemd voor de bedrijven. Er zijn in totaal 120 ‘stoelen’. Die kunnen volgens de wensen van de klanten ingevuld worden. Al meer dan zestig procent is ondertussen verhuurd. We verwachten dat de interesse alleen maar zal toenemen.” Elke verdieping beschikt over eigen sanitair en een kitchenette. Op het gelijkvloers bevinden zich vergaderruimtes en een ‘bar noir’. Dat is een bar, waar je zo'n honderd mensen kan ontvangen.

“Hier vind je geen pingpongtafels of biljartlakens”, gaat De Vlieghere verder. “Het gaat om efficiëntie. We zorgen voor een uitstekend werkklimaat. We leveren zelf het meubilair. De huurder betaalt 380 euro per stoel per maand. Dat is een stuk goedkoper dan een eigen kantoor afhuren. Maar er zijn ook alternatieve formules. Zo kan je ook met een beurtenkaart werken. Er is voor elk wat wils.”

Dat Brugge zo'n nieuw ondernemerscentrum kan gebruiken, wisten de initiatiefnemers al lang. “We krijgen heel regelmatig vragen van bedrijven om zich in Brugge te vestigen. Dat het gebouw nu al zo in trek is, bewijst de nood eraan. De locatie is ook ideaal: dichtbij de invalswegen en rustig gelegen langs het Nijverheidsdok. Het zicht op het Boudewijnkanaal is een extraatje.” De initiatiefnemers broeden overigens nog op plannen. Op termijn wordt de hele site ontwikkeld.