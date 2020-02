Nieuw Mariabeeld siert hoek van Ezelstraat en Zakske Bart Huysentruyt

14 februari 2020

12u22 0 Brugge Sinds kort pronkt er een nieuw Mariabeeld op de hoek van de Ezelstraat en Zakske in Brugge.

Dat is een realisatie van de vzw Brugge-Mariastad. Die vereniging zorgt er al jaren voor dat kleine Mariabeeldjes, her en der verspreid in de stad, gerenoveerd worden. Het beeld is dat van Onze-Lieve Vrouw van Lourdes. Als je Brugge-Mariastad vzw wil steunen, dan kan dat door een kleine bijdrage te storten op de rekening BE25 7450 4028 5482 van Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen. U ontvangt dan een fiscaal attest als je minstens 40 euro stort.