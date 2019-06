Nieuw Magdalenapad brengt fietsgordel weer dichterbij Bart Huysentruyt

01 juni 2019

16u28 0 Brugge Met de realisatie van het nieuwe Magdalenapad tussen de Koning Albert I-laan en de Heidelbergstraat is een belangrijke ‘missing link’ weggewerkt van de Groene Fietsgordel, een groene fietsverbinding rond Brugge.

Die verbindt Loppem met het centrum van Brugge. Omwille van de toegankelijkheid werd het project gerealiseerd in twee fasen. In de eerste fase kwam het nieuwe fietspad, tussen de Koning Albert I-laan en de Stuivenbergstraat, er samen met de dienstweg van Ons Erf. Dit fietspad is uitgevoerd als een tweesporenpad in een cementbetonverharding met een tussenstrook in steenslaggazon. In de tweede fase kwam de Stuivenbergstraat, gelegen tussen het Magdalenagoed en de Heidelbergstraat, aan de beurt. Die werd heraangelegd in asfalt. Met dit project is een dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed gerealiseerd over een afstand van 830 meter. De totale kostprijs, betaald door de provincie, bedraagt 257.879 euro. Ook Vlaanderen kwam met een deel over de brug.