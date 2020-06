Nieuw internaatgebouw van Sint-Lodewijkscollege krijgt vorm: er staat een meiboom op Bart Huysentruyt

06 juni 2020

09u57 0 Brugge Het nieuwe internaat van het Sint-Lodewijkscollege langs de Magdalenastraat in Brugge krijgt vorm. Vrijdag vond de meiboomzetting plaats.

Internaat Palaestra beschikt al over een eigen gebouw in de Hauwerstraat in Brugge. Daar komt nu een tweede gebouw bij op de site van het college zelf. Het nieuwe internaatgebouw bestaat uit 70 kamers met elk een individuele badkamer. Er zitten ook vier STEM-lokalen in, ingericht voor techniek en onderzoekvaardigheden, een polyvalente ruimte, studiezaal en feestzaal en een eetzaal. Die laatste twee faciliteiten zullen ook gehuurd kunnen worden door externe verenigingen, jeugdbewegingen of andere organisaties.