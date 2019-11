Nieuw infobord aan Gruuthusemuseum: “Verplicht aan te raken” Bart Huysentruyt

15 november 2019

12u47 0 Brugge Aan de ingang van het onthaalpaviljoen van het Gruuthusemuseum vind je sinds een paar dagen een bord terug met info over de openingsuren van het Gruuthusemuseum en het museum van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Opmerkelijk is dat het een ‘aanraakbord’ is, waarop ook blinde en slechtziende personen de contouren van de monumenten en de omgeving ervan kunnen voelen.

Conservator van het Gruuthusemuseum Aleid Hemeryck en medewerkers adjunct-conservator Katelijne Vertongen coördinator erfgoedbeleid Lieven Devisch vermelden dat de tekst op het bord in reliëf is geprint. “Er werd niet voor braille gekozen, omdat hierbij het probleem rijst in welke taal die geplaatst zou moeten worden”, zeggen ze. Volgens schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) is er veel aandacht voor mensen met een beperking in het vernieuwde Brugse museum. “De vormentaal van het onthaalpaviljoen wordt ook in dit zeer informatieve bord doorgetrokken. Het trekt de aandacht van de toeristen en zorgt zo voor een nog meer geslaagde beleving van Brugge en zijn musea.”