Nieuw gerechtelijk jaar en weer vijf havenindringers voor rechter Siebe De Voogt

04 september 2019

14u31 1 Brugge Ook bij de start van het nieuwe gerechtelijk jaar verschenen woensdagmorgen vijf transmigranten voor de Brugse strafrechter voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Het openbaar ministerie vorderde 6 maanden cel en 800 euro boete.

De transmigranten probeerden in mei, juni en juli via de haven van Zeebrugge om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Op 10 juli liep een Irakees op die manier tegen de lamp, toen hij zich op de terreinen van P&O Ferries verborg in een trailer. Ahmed S. werd na zijn betrapping aangehouden door de onderzoeksrechter. Volgens zijn advocate Silke Brutin verblijft hij al sinds 2006 in België. “Hij zag z’n fout intussen in en zal niet meer proberen om in Engeland te geraken”, pleitte ze. Ook een Soedanees, Algerijn en twee Eri­treeërs moesten zich woensdagmorgen voor dezelfde feiten verantwoorden. Het parket vorderde in de vijf zaken telkens een effectieve celstraf van 6 maanden en geldboete van 800 euro.