Nieuw Brugs museum Musea Sculpta voortaan verboden onder 16 jaar: “Taferelen van Jeroen Bosch blijkbaar niet geschikt voor kinderen” Bart Huysentruyt

20 januari 2020

08u47 0 Brugge De 3D-replica’s van kunstwerken van de Vlaamse Primitieven zijn niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar. Zo oordeelt het nieuwe Brugse museum Musea Sculpta, dat vorig jaar opende. “We krijgen kritiek dat de taferelen van Jeroen Bosch té seksueel getint zijn”, zegt zaakvoerder Alexander Deman. En dus kiest het museum eieren voor zijn geld.

Het gaat meer bepaald over het schilderij ‘Tuin der Lusten’, al meer dan vijf eeuwen het meest bekende werk van de Nederlandse grootmeester Jeroen Bosch. Zowel de seksueel getinte als de bloederige taferelen die in het museum uitvergroot worden in gips, zorgen voor verontwaardigde reacties op het internet. Vooral Amerikanen blijken nogal preuts. “Het is een schande”, schrijven ze. “Na vijf minuten in het museum stonden ze alweer aan de kassa om hun geld terug te vragen.”

Tuin der Lusten is uiteraard een expliciet werk van Bosch: mannen en vrouwen laten er hun lusten de vrije loop, maar Bosch maakte ook werken waarbij mensen worden opgegeten door dieren en waarbij marteltuigen worden gebruikt. De schilderijen zijn alombekend en zijn ook te zien in het Brugse Groeningemuseum, waar ze géén klachten ontvangen. “Het originele schilderij van Bosch is te zien in het Prado in Madrid", zegt zaakvoerder Alexander Deman. “Het is 2,8 vierkante meter, bij ons is het in totaal 365 vierkante meter. Figuren, die details zijn op doek, zijn bij ons in ware grootte afgebeeld. Hier kan je er uiteraard niet zomaar van wegkijken. We zijn vorig jaar geopend met witte sculpturen, maar het is de bedoeling dat ze kleur krijgen. Daar zijn we momenteel mee bezig. En misschien zijn de scènes dan wat explicieter.”

Hoe dan ook kiest het museum eieren voor zijn geld. Het bordje ‘verboden onder de zestien jaar' hangt sinds kort aan de kassa. “Het is een waarschuwing", zegt Deman, die niet zomaar iedereen uitsluit. Voor lagere scholen is een bezoek niet aan te raden, voor middelbare scholen zie ik geen probleem. Ik heb een afdruk van het schilderij voor de ingang geplaatst, zodat de bezoeker weet waar hij zich mag aan verwachten.”