Nieuw ‘bibpunt’ in Huis van de Bruggeling: 300 veelgevraagde boeken te leen Mathias Mariën

03 oktober 2019

17u46 0 Brugge De Openbare Bibliotheek Brugge heeft sinds kort een ‘bibpunt’ in het Huis van de Bruggeling. In deze onbemande bibliotheek vind je een 300-tal veelgevraagde titels, boeken die momenteel in de bestsellerlijsten staan of de nieuwste romans van grote, literaire namen.

“Lees je graag de nieuwste, populaire titels, dan is de collectie van ‘Bibpunt Huis van de Bruggeling’ op jouw lijf geschreven”, maakt schepen van Cultuur Nico Blontrock graag wat promotie. “Eigenlijk gaat het om de collectie van de vroegere Sprinterbibliotheek die je in ‘Mijn Brugge’ kon vinden. Met het opdoeken van ‘Mijn Brugge’ verhuisden de twee torenkasten en het uitleenstation van de Sprinterbibliotheek naar het Huis van de Bruggeling. Ook de tentoonstellingsruimte verhuisde mee. De nieuwste projecten van de Stad kan men nu bekijken tijdens een bezoek aan het Huis van de Bruggeling.”

De verhuis zorgde ook voor een uitbreiding van de openingstijden. Het bibpunt is open als het Huis van de Bruggeling open is: op maandag, dinsdag en donderdag open van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag open van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag open van 8.30 tot 12.30 uur. “Net zoals in de vroegere Sprinterbibliotheek leen je er je boeken zelf uit aan het uitleenstation. Wie nog geen lid is van de Openbare Bibliotheek Brugge kan zich lid maken aan de onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling”, aldus schepen Nico Blontrock.

Breder publiek

Het grootste verschil in de werking tussen de vroegere Sprinterbibliotheek en het huidige bibpunt is dat de collectie niet meer bestaat uit ‘sprinters’. Het collectieprofiel is hetzelfde (nl. de nieuwste, populaire titels), maar de uitleenvoorwaarden zijn veranderd. In het bibpunt leen je de boeken standaard voor vier weken. Je kunt die uitleentermijn online verlengen tot acht weken. Bovendien kun je er tot tien boeken lenen. Doordat het om een onbemande bibliotheek gaat, kun je er wel geen boeken reserveren (en aan de kant laten plaatsen tot je ze komt afhalen). Terwijl de Sprinterbibliotheek destijds gericht was op snelle lezers (je kon een boek maximum 1 week lenen), is Bibpunt Huis van de Bruggeling nu voor een veel breder publiek interessant.