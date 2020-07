Nieuw bestuur voor Jongsocialisten Brugge Bart Huysentruyt

24 juli 2020

17u34 0 Brugge De Brugse Jongsocialisten hebben een nieuw bestuur. Aan het hoofd van de jongerenafdeling van sp.a Brugge zal ook komend werkjaar 20-jarige Sam de Pape staan.

De twintig jarige studente Toegepaste Economische Wetenschappen aan de VUB kijkt er alvast naar uit om erin te vliegen. Net als andere verenigingen uit het jeugdwerk hebben ook de Jongsocialisten heel wat activiteiten moet annuleren door de coronacrisis. “Het wordt een hele uitdaging om het nieuwe werkjaar te vullen met activiteiten. We hopen onze leden ook nu weer te kunnen trakteren op een gezonde mix van politieke-, culturele- en sportieve activiteiten. Daarnaast willen we vormingen en lezingen aanbieden via webinars”, laat de Pape weten.

Het bestuur wordt verder aangevuld met Korneel Defieuw (21) als ondervoorzitter. Romy Vermeulen (20) is de nieuwe penningmeester, Nills van Iseghem (22) is er bestuurslid. Tot slot neemt ook provincieraadslid Tom Willems (29) terug plaats in het bestuur.