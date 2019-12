Nieuw bestuur voor Jong N-VA in Brugge Bart Huysentruyt

11 december 2019

14u46 0 Brugge De Brugse historica en lerares Ilse Coopman is herverkozen als voorzitster van de jongerenafdeling van N-VA arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust.

Sam Vandoorne uit Zedelgem is de nieuwe ondervoorzitter. Morgane Hautekiet uit Brugge blijft secretaris en Yorrick Neyt uit Damme waakt voortaan over de financiën. Daarnaast werden ook Ian Daelman en Branco Francois tot bestuursleden verkozen. Met deze vernieuwde equipe zal voorzitster Ilse Coopman verder werken aan de verjonging van de N-VA-afdelingen in het arrondissement. De bestuursploeg wil nieuw jong talent aantrekken en laten ontplooien om bij volgende verkiezingen mee te ijveren voor de realisatie van het N-VA-programma.

“In de aanloop naar de vorige verkiezingen hadden we een toffe, gemotiveerde ploeg waar een goeie schwung in zat”, zegt Coopman. “Sommige van onze ideeën werden door de nieuwe schepencolleges in de verschillende gemeenten overgenomen.” Geïnteresseerden om mee te werken zijn welkom. “We willen graag met deze ploeg verder werken en bouwen aan een positief, constructief en jong verhaal over de verschillende afdelingen heen. Voor jongeren, jonge gezinnen en jonge singles.” Na nieuwjaar plant Jong N-VA alvast een politieke lezing en een quiz met politieke tinten.