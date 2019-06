Nieuw bestuur handelsgebuurtekring ’t Zand wil kerstmarkt én dronefestival

Bart Huysentruyt

12 juni 2019

08u08 0 Brugge Het nieuwe bestuur van de handelsgebuurtekring 't Zand, een van de oudste van de stad, wil nog meer evenementen op het grootste plein van de stad. “Het is nu vaak verlaten en alleen evenementen kunnen er iets levendig van maken", vindt voorzitter Marc Vandamme. Er is een officiële aanvraag voor een kerstmarkt en er wordt gedacht aan een dronefestival en een bloemenmarkt.

Sinds 't Zand in oktober 2018 volledig vernieuwd werd, heeft het plein de Bruggelingen gemengde gevoelens bezorgd. Iedereen is het erover eens dat de nieuwe ondergrond veel beter is dan vroeger, maar het plein oogt ook een stuk kaler, nu onder meer de fontein er niet meer is teruggekeerd. Dat vinden ook de horecabazen rond het plein. Zij verenigen zich sinds 1978 in een handelsgebuurtekring. Die heeft nu een nieuw bestuur en een nieuwe naam Pluzand met Marc Vandamme van De Londres en Francis Vandendorpe van Ma Rica Rokk als drijvende krachten. “Het plein oogt verlaten als er niets te doen is”, zegt Vandendorpe. “Daarom vinden wij dat 't Zand, als toegangspoort tot de stad, méér schwung verdient.”

Grootste kerstboom van Brugge?

Het grote plein wordt meestal gekozen als evenementenlocatie, maar dat mag gerust nog wat vaker zo zijn, vindt de handelsgebuurtekring Pluzand. “Méér evenementen zullen meer volk trekken naar dit plein. Er is een officiële aanvraag ingediend bij de stad om tijdens de kerstperiode een kleine kerstmarkt te organiseren tussen de bomen en tussen de kruispunten Noord- en Zuidzandstraat. Later, vanaf 2020, willen we graag uitbreiden. We denken aan gezellige kraampjes én de grootste kerstboom van Brugge", zegt Vandendorpe. Of het zover komt, hangt van het stadsbestuur af. Daar is te horen dat de beslissing eerstdaags valt.

“Ook een dronespektakel behoort tot de mogelijkheden”, vertelt Francis Vandendorpe. “We denken aan een festival met 500 drones die een lichtshow kunnen brengen. Verder pleiten we ook voor meer betrokkenheid bij het stadsfestival Klinkers of Benenwerk en willen we graag een bloemenmarkt organiseren. En misschien keert de start van de Ronde van Vlaanderen wel terug naar 't Zand. We mogen dromen.”

Als er in de Katelijnestraat twee jaar gewerkt wordt aan een nieuw wegdek, stellen de horecazaken van ‘t Zand voor dat de autocarbussen aan de Vrijdagmarkt halt houden om toeristen af te zetten. “Dat lijkt ons een logische plek om de stad te verkennen. Een af- en aanrijden van autocars is al een evenement op zich.”

De handelsgebuurtekring zat al samen met het stadsbestuur en hoopt snel een aantal knopen door te hakken. “Ik denk dat we op dezelfde golflengte zitten”, zegt voorzitter Marc Vandamme.