Nieuw beeldmateriaal ontdekt over de bevrijding van Brugge Bart Huysentruyt

19 november 2019

08u35 0 Brugge Er is nieuw beeldmateriaal opgedoken van de bevrijding van Brugge in september 1944. Het is Bruggeling Freddy Smolders die de foto’s ontdekte.

Smolders, die werkzaam is in het Stadsarchief, deed de opmerkelijke vondst. In een map over de viering van de Canadese Nationale Feestdag op woensdag 30 juni en donderdag 1 juli 1976 in Brugge, vond hij foto’s terug van de bevrijding in september 1944. Het zijn prachtige beelden van het Royal 22ste Regiment van het Canadese leger. “Deze vondst bewijst nogmaals de grote rijkdom van de archiefbestanden in ons Stadsarchief”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Na 75 jaar kan het grote publiek kennis maken met prachtige nieuwe beelden over de bevrijding van onze stad, een mooi stukje Brugse geschiedenis.”

Door de grote publieke belangstelling duurt de tentoonstelling over de bevrijding van Brugge door de Canadezen in 1944 nog twee weken langer. Je kan de nieuwe beelden nog tot 2 december bewonderen in het stadhuis en het Stadsarchief. Brugge werd op 12 september 1944 door Canadese troepen bevrijd. Dankzij het optreden van generaal Henry Foster gebeurde dat zonder bloedvergieten. De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen in het Stadshuis en Stadsarchief. De toegang is gratis.