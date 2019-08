Nieuw asfalt, want bussen rijden Sint-Jorisstraat stuk Bart Huysentruyt

08 augustus 2019

10u58 0 Brugge De Sint-Jorisstraat tussen de Augustijnenrei en de Kalkhovenstraat (inclusief kruispunt) is van 26 tot en met 31 augustus onderbroken voor werken.

Het asfalt zal vervangen worden door een nieuwe toplaag, zodat de trillingen in de straat verminderen en het leefbaarder is voor de bewoners. De Sint-Jorisstraat kreunt al een paar jaar onder het toegenomen aantal bussen. En die rijden de straat kapot. Ook de fundering en de deksels worden indien nodig vervangen.

Er is een omleiding via de Academiestraat, Spiegelrei en de Langerei en via de Augustijnenrei, Jan Miraelstraat, Schrijverstraat of West-Gistelhof. De bushaltes Kipstraat, Poitevinstraat, Howest, Nikolaas Gombertstraat worden in deze periode niet bediend. Er wordt doorverwezen naar de bushalte aan de Stadsschouwburg.