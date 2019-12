Nieuw 11 Juli-komitee gaat drie dagen lang Vlaamse feestdag vieren Bart Huysentruyt

20 december 2019

08u25 3 Brugge “We gaan de Vlaamse feestdag straks drie dagen lang vieren”, stelt het Brugse 11 Juli-komitee na de interne bestuursverkiezingen. Pol Van Den Driessche blijft voorzitter van het nu zevenkoppige bestuur. Wandelen, zingen, herdenken, verbinden, nadenken, dansen, genieten van het goede leven: dat is het opzet in 2020.

De algemene vergadering van het 11 Juli-komitee, een vzw die in 1968 werd opgericht door een samenwerking tussen Vlaamsgezinde verenigingen en het stadsbestuur, organiseerde deze week de vierjaarlijkse statutaire verkiezingen.

Pol Van Den Driessche werd herkozen tot voorzitter, een functie die hij al sinds 2007 bekleedt. Nieuw in het bestuur is Trui Scherrens. Bernard Vermeersch blijft secretaris, Wim Weymeis zet zijn taak als persverantwoordelijke verder maar is voortaan ook penningmeester. Marc Chielens verzorgt de vormgeving en promotie, Rudy Depouvre is archivaris en statutendeskundige. Roeland Van Den Driessche tekent voor de algemene coördinatie, hij is tegelijk voorzitter van de vzw Burgrock. Het 11 Juli-Komitee vzw, de Brugse Metten Wandelclub vzw en Burgrock vzw werken al jarenlang nauw samen om veel Bruggelingen te laten deelnemen en genieten van de Vlaamse feestdag.

Daarom wordt ook in 2020 een breed aanbod gepresenteerd. De voorbereidingen zijn bezig, de data liggen al vast. Op zaterdag 4 juli er een grootse wandeling gepland. Op vrijdagavond 10 juli vinden de academische zitting, de bloemenhulde en het volksfeest op de Burg plaats. Daags nadien pakt Burgrock dit plein in, weliswaar met een behoorlijk vernieuwd concept. Meer info en namen van artiesten volgend na nieuwjaar, in het besef dat het Vlaamse feestweekend dit jaar samenvalt met het Cactusfestival.

“We willen dat de Vlaamse feestdag nog meer een volksfeest is voor iedereen, van jong tot oud, van stamboekflamingant tot nieuwe Vlaming”, zegt Pol Van Den Driessche.