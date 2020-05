Niet alleen moeders krijgen dit weekend bloemen, ook Brugse buurten vallen in de prijzen Bart Huysentruyt

09 mei 2020

11u26 0 Brugge Maar liefst 44.554 bloemen fleuren vanaf vandaag Brugse buurten op ondanks de coronacrisis. Een recordaantal buurten krijgt ze dit jaar in veilige omstandigheden overhandigd.

Normaal is het op de zaterdag voor Moederdag altijd bijzonder druk in de Brugse Groendienst, waar buurtverantwoordelijken bloemen voor hun buurt komen ophalen. Dat is dit jaar een beetje anders, want de stadsmedewerkers rijden zelf rond met de bestellingen. En dat zijn er wel wat. “Voor deze editie tekenden 62 buurten present, goed voor maar liefst 44.554 bloemen en 2.095 gevels", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dat zijn twintig planten per gevel. We gaan volgend jaar volop voor de 50.000.”

Deze editie kenmerkt zich door een recordaantal bloemen, de twee soorten bloemensoorten in diverse kleuren en een aangepaste verdeling van de bloemen door de corona-maatregelen. “Tijdens deze mondiale crisis is het immers belangrijk te zorgen voor de mentale gezondheid van onze bewoners. Met dit project zorgen we voor meer verbinding in de buurt en opbeurende activiteit rond de woning van de deelnemers”, zegt Van Volcem.

Naast de traditionele rode, maken de witte en roze hanggeraniums ook deel uit van het aanbod. Daarenboven zijn paarse, roze en witte petunia’s als tweede bloemsoort toegevoegd.