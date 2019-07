Niels Destadsbader krijgt Gulden Spoor voor culturele uitstraling Bart Huysentruyt

11 juli 2019

09u42 0 Brugge Na onder meer Will Tura, Chris Lomme en Jan Dewilde heeft zanger en presentator Niels Destadsbader uit Deerlijk de Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling ontvangen. De Beweging Vlaanderen-Europa vzw reikt de erkenning jaarlijks uit aan een Vlaming die een opmerkelijk spoor in het Vlaamse culturele leven getrokken heeft.

Niels Destadsbader kreeg de onderscheiding op 5 juli tijdens de academische zitting van de stad Brugge ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. “Niels Destadsbader is een fenomeen”, zegt An De Moor. “Als je op je dertigste met Nederlandstalige muziek twee keer het Sportpaleis uitverkoopt en er meteen twee nieuwe aankondigt: dan ben je straf bezig. En omdat het publiek over de meeste MIA’s beslist, is het bovendien zonder meer indrukwekkend dat Niels dit jaar zelfs met 5 MIA’s de grote slokop was. Niels is bovendien om nog veel andere redenen een fenomeen: hij zingt niet alleen al heel zijn leven, hij acteert, presenteert én spreekt vloeiend West-Vlaams alsof het niets is.”

Recente voorgangers van de nieuwe Gulden Spoordrager zijn onder meer Louis Verbeeck, Gwy Mandelinck, Stefaan Top, Robert Vandereyken, Flavie Roquet, Frans Debrabandere, Miel Cools(+), Luc Devoldere, Chris Lomme, Louis Verbeeck, Jan Caeyers, Kamiel D’Hooghe, Jan Dewilde, Jan Verheyen, Stijn Brouns en Will Tura.