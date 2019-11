Net op tijd voor Sinterklaas: Brugse chocoladewinkel heropent de deuren na zware brand Mathias Mariën

29 november 2019

13u38 0 Brugge Goed nieuws voor de uitbaters van de Brugse chocoladewinkel Alexamer in de Rijselstraat: twee weken nadat er boven de zaak een zware brand woedde die de volledige voorraad van de winkel vernielde, is de winkel opnieuw geopend. Alleen de diepvriescel is nog buiten werking.“We hebben enorm hard gewerkt om klaar te zijn voor de sinterklaasperiode”, zegt uitbater Alex Vanfleteren.

De chocolademannetjes en marsepein zijn dan dezer dagen weer overvloedig aanwezig in de toonbank. Ook de reacties van de klanten die weten dat de zaak terug opent, zijn zeer positief. “Het belangrijkste is dat we snel terug aan het werk zijn en ons cliënteel dus niet in de steek laten”, zegt Alex. De voorbije weken was het alle hens aan dak om de chocoladewinkel opnieuw klaar te krijgen. Zo werd een gespecialiseerde reinigingsfirma ingeschakeld. Mét resultaat, want nu is de winkel weer als nieuw. Het vuur ontstond twee weken geleden nadat de bewoner van het appartement er brand stichtte. De man zou door een moeilijke periode zijn gegaan en kon pas een dag na de feiten opgepakt worden. Hij zit nog steeds in de cel. Het opknappen van het zwaar beschadigde appartement, zal wellicht nog een hele tijd duren. “We kunnen nog steeds niet veel doen. Zolang het onderzoek van het parket loopt, zal dat wellicht zo blijven”, zegt Alex Vanfleteren.

15 uur per dag

De voorbije weken ging de Bruggeling door een helse periode. “Meteen na de brand overleef je op adrenaline. Maar eerlijk? Enkele dagen nadien heb ik wel een fikse terugslag gehad. Het besef dat alles nog slechter kon afgelopen zijn, drong plots door. Als ik nu een blauw zwaailicht of sirene hoor, komt het toch allemaal terug", aldus Alex. Het hield de chocolatier echter niet tegen om volle bak te werken aan de heropening van zijn zaak. “Ik schat dat we toch zo'n 15 uur per dag bezig zijn geweest om onze voorraden terug aan te vullen. Door de brand moesten we ook enkele klanten annuleren die iets hadden besteld, maar gelukkig was er heel veel begrip.” Het enige probleem is momenteel nog de diepvriescel die niet naar behoren werkt. Ijs is er daarom vooralsnog niet te koop. “Voor de sinterklaasperiode is dat geen groot obstakel, maar we hopen wel dat het euvel is opgelost voor de eindejaarsfeesten. Met die dagen verkopen we heel wat ijstaarten en kerststronken. Maar oké, we hebben er vertrouwen in dat ook dat probleem snel van de baan zal zijn en we op zeer korte termijn weer op 100 procent van onze mogelijkheden draaien”, besluit Alex Vanfleteren.