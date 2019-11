Net op tijd voor drukke shoppingmaand: randparking Waggelwater telt 183 plaatsen Bart Huysentruyt

13 november 2019

17u20 0 Brugge De nieuwe randparking Waggelwater, tegenover de inrit van het AZ Sint-Jan in Brugge, is klaar. Vanaf maandag 18 november kunnen er 183 wagens staan. Met de drukke eindejaarsperiode voor de boeg, is de komst van extra ruimte geen overbodige luxe. “Er was een dringende nood", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De stad Brugge kocht de grond aan de rotonde Waggelwaterstraat–Ruddershove enkele jaren geleden aan in functie van de aanleg van een randparking. “Op drukke dagen zijn alle parkings zo goed als volzet. Er was dus dringend nood aan extra parkeerplaatsen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Deze Waggelwaterparking is ideaal gelegen: dicht bij de autostrade, vlot bereikbaar en een ideale busverbinding naar het centrum van de stad. Op die manier hopen we al een mooie stap te zetten om een mobiliteitsprobleem op te lossen.”

Met de komst van deze gratis parking komt het aantal ‘park-and-rides’ op vier: Jan Breydel, Boogschutterslaan, Steenbrugge en nu ook Waggelwater. Op zo'n terrein kan je gratis je wagen plaatsen zonder tijdsbeperking. Er zijn 183 parkeerplaatsen, waarvan acht voor personen met een beperking en vier met een laadpaal voor elektrische wagens. Er zijn ook fietskluizen voorzien voor mensen die hun fiets veilig willen achterlaten.

“Om de bekendheid van de nieuwe Waggelwaterparking te vergroten en het gebruik ervan te stimuleren, lanceren we een extra promotiecampagne: vanaf maandag 18 november tot en met zondag 16 februari 2020 kan iedereen gratis gebruikmaken van de bussen vanaf P&R Waggelwater, halte 'Rustenburg', naar het centrum en terug op dezelfde dag", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De parking is niet alleen interessant voor wie het centrum van Brugge bezoekt, maar vooral wie geen plaats meer vindt op de drukke parking van het nabije ziekenhuis AZ Sint-Jan. Wie ‘s morgens vruchteloos naar een plaatsje zoekt, kan voor de nieuwe randparking kiezen. Die ligt vlakbij. “Volgend jaar zorgen we met aanplantingen voor een groene toets. In 2022 staat zowel de realisatie van een doorsteek door de spoorwegberm als een verbinding naar de Rustenburgwijk op de planning”, zegt Van Volcem.

De volgende stap voor meer parking in Brugge is dan de uitbreiding van de parking ’t Zand met zo’n 600 plaatsen. Die werken starten begin volgend jaar. Ook aan het station is nog een uitbreiding met 500 plaatsen gepland. “Parkeren is een belangrijk item in Brugge”, beseft de burgemeester. “We hebben allemaal de volle parkings tijdens de vorige eindejaarsperiodes gezien.”