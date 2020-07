Nestkastjes moeten voor leven zorgen op begraafplaats in Ver-Assebroek Bart Huysentruyt

17 juli 2020

13u18 0 Brugge Een reeks nestkastjes sieren sinds kort de begraafplaats in Ver-Assebroek. Ze moeten leven brengen op het kerkhof.

Het idee komt van Gerard Van Parys, voorzitter van de kerkfabriek van Ver-Assebroek. Hij bouwde een hele reeks vogelnestjes. “Het sensibiliseert en zorgt voor aandacht voor vogels en hun broedplaats in een rustige omgeving”, vindt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die het idee steunt. “Zelfs in deze coronaperiode zijn er meerdere bezoekers op ons kerkhof om te kijken, te mijmeren, te herinneren, te ervaren, een bloem te plaatsen of te verzorgen”, vertelt Gerard Vanparys. “Naast de stenen grafmonumenten moet er ook ruime aandacht zijn voor bomen, struiken, kruiden en bloemen.” Naast de nestkastjes vind je op de stedelijke begraafplaats sinds een paar jaar ook een insectenhotel en bloemen en planten die insecten lokken.