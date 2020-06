Nergens anders in Vlaanderen parkeer je zo lang gratis ondergronds: “Zo steunen we winkeliers en horeca-uitbaters” Bart Huysentruyt

16u38 1 Brugge Interparking en Brugge zijn overeengekomen om bezoekers van de stad twee uur gratis te laten parkeren onder 't Zand. Daar kunnen ruim 1.600 wagens staan. Nergens anders in Vlaanderen kan je zo lang gratis ondergronds parkeren. “Zo steunen we winkels en horeca”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Nu de toeristen nog even wegblijven, wil Brugge de komende weken en maanden zoveel mogelijk landgenoten en bezoekers uit buurlanden warm maken voor een bezoek aan de stad. Het fameuze ‘relanceplan’ moet winkeliers en straks ook de horeca een boost geven na een lange periode van sluiting of mindere verkoop. “Een van de belangrijkste manieren om mensen comfortabel in Brugge te ontvangen, is een goedkope parkeerplaats”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Onze parking ‘t Zand leent zich daar perfect voor. Er is veel plaats en de parking ligt goed bereikbaar in het centrum van de stad.”

Runshoppen

Sinds een jaar kon je er al een uurtje gratis parkeren. Maar vanaf nu tot eind oktober kan dat ook voor twee uur. “We hebben eens berekend hoe lang er gemiddeld in deze ondergrondse garage geparkeerd wordt", zegt Roland Cracco van parkeerbedrijf Interparking. “Dat is ongeveer anderhalf uur. Door dus de gratis parkeertijd uit te breiden, komen we tegemoet aan een grote groep mensen die in Brugge komen runshoppen.”

Naar de Markt

Want dat is het ook: van funshoppen mag nog geen sprake zijn, volgens het stadsbestuur. “We willen winkels en horeca steunen”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dit is een ideale manier. Eenvoudig en goedkoop parkeren moet mensen sneller doen beslissen om naar Brugge te komen. Zo kan je ook eens richting de Markt wandelen, zonder de hele tijd op je uurwerk te moeten kijken.”

Het vergt alweer een financiële inspanning van zowel de stad als het parkeerbedrijf. Die zagen het aantal parkeerders onder 't Zand de voorbije maanden logischerwijs al flink zakken. In maart en mei ging het om een daling van 40 procent, in april zelfs 95 procent. “Wie bij ons de P-card gebruikt, kan na die twee gratis uren nog eens aan de helft van de prijs verder blijven staan. We leveren dus een grote inspanning”, aldus Roland Cracco.

Grootste tegen zomer 2022

Parking 't Zand telt nu 1.600 plaatsen. Vanaf juni beginnen werken om de ondergrondse parking met nog eens zo'n 600 plaatsen uit te breiden. Tegen de zomer van 2022 zou de grootste ondergrondse parking van ons land dan een feit moeten zijn.