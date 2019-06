Nepagenten die tientallen toeristen bestalen in Gent en Brugge moeten 5 jaar achter tralies Bart Boterman

27 juni 2019

10u32 3 Brugge Drie Roemenen die zich voordeden als nepagenten en minstens 35 toeristen bestalen in Brugge en Gent zijn elk tot 5 jaar cel veroordeeld door de Brugse strafrechter. Het trio maakte duizenden euro’s buit en had een erg listige strategie. “Mijn ouders hebben een rotervaring gehad in dit land en komen nooit meer terug”, stelde een slachtoffer uit Mauritius.

“Telkens ging de dievenbende op dezelfde manier te werk. Buitenlandse toeristen worden aangesproken door een voorbijganger. Vervolgens komen er twee anderen bij het gesprek. Ze doen zich voor als politieagent in burger en tonen een nagemaakte politiebadge”, sprak de procureur op het proces. “De nepagenten vertelden de toeristen dat ze een onderzoek voeren naar drugshandel en witwaspraktijken. De reden van de controle was zogezegd het verdachte gesprek tussen de toeristen en de voorbijganger, die eigenlijk mededader was. Eerst inspecteerden de nepagenten de portefeuille van hun kompaan om vervolgens de portefeuille van de toeristen te vragen. Na een kleine ‘controle’ werd de portefeuille teruggegeven. Achteraf bleek cash geld en of een creditcard verdwenen”, ging de procureur verder.

De verkeerde ‘toerist’ proberen te bestelen

Vijf keer werd ook een grote som geld afgehaald met de gestolen creditkaarten. “En tot twee keer toe is ook geweld gebruikt, waarbij de portefeuille uit de handen van de slachtoffers werd getrokken. De slachtoffers, vaak uit Azië, weten amper hoe onze politiemensen eruit zien en hebben een rampzalige reis achter de rug”, aldus het openbaar ministerie. De reeks diefstallen met nepagenten begon in mei 2018 en hield ongeveer drie maanden aan. In september werden de drie ingerekend in Brugge. Ze hadden een Bruggeling aanzien voor toerist en die kon op tijd alarm kon slaan bij de politie. Onderzoek aan de hand van de locatie van hun gsm en gegevens van ANPR-camera’s zorgde voor een uitgebreid dossier met 35 feiten. De drie Roemenen bleken niet aan hun proefstuk toe want werden al in ons land en andere Europese landen veroordeeld voor gelijkaardige straatdiefstallen. Het openbaar ministerie had daarom 6 jaar opsluiting gevraagd, maar de rechter hield het op 5 jaar effectieve cel en 3.200 euro boete voor elk van de drie. Een vierde beklaagde, een vrouw die fungeerde als handlanger, is bij verstek tot 1 jaar cel en 800 euro boete veroordeeld.

“Ouders komen nooit meer terug”

Een man uit Mauritius die op 3 augustus in Gent werd bestolen samen met zijn ouders, zakte af naar de Brugse rechtbank om een schadevergoeding te eisen. “Ik woon in Duitsland en mijn ouders waren voor het eerst op bezoek. We besloten om een tripje naar Gent te maken. We zijn echter op een smerige manier bestolen en mijn ouders willen nooit meer in dit land komen. Ze hebben hier een rotervaring gehad”, getuigt Yashvin Samjhu. Hij vroeg liefst 30.000 euro schadevergoeding. De rechter hield het echter op een bedrag van 2.400 euro voor hem en zijn familie. Tijdens een huiszoeking op hotel waar de drie verbleven, werd ook een goudstaaf in beslag genomen. De opbrengst zal dienen om hen terug te betalen, werd beslist.