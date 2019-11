Negen scholen krijgen plan met daarop alle (on)veilige routes: “Maar de stad moet investeren” 2.500 ouders, leerlingen en leerkrachten hebben op Google Maps zelf knelpunten aangeduid Bart Huysentruyt

21 november 2019

20u45 0 Brugge Negen Brugse scholen hebben van de stad een plan gekregen, waarbij de veiligste wandel- en fietsroutes voor de leerlingen getoond worden. De knelpunten zijn de afgelopen maanden door 2.500 ouders, leerlingen en leerkrachten in kaart gebracht. “Maar vooral de stad moet investeren in veiligere fiets- en voetpaden”, zegt Goedele Brys, directeur van De Jozefienen.

Het voorbije jaar stelde de vzw Mobiel21, in opdracht van de stad Brugge, de negen schoolvervoerplannen op. De documenten brengen gedetailleerd in beeld hoe kinderen en personeel naar school komen en beschrijven ook de knelpunten op de route. Het gaat om deze onderwijsinstellingen: De Jozefienen (ASO en H&T), Xaverianen, basisschool Het Kleurenpalet Giststraat, Spermalie De Kade, IMB-Mariawende, basisschool Mozaïek, Buso Ravelijn en basisschool Sint-Michiels.

“Deze opdracht past nog altijd in de nasleep van het dodelijk ongeval met de 6-jarige Yamen in februari 2017", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De jongen van basisschool Sint-Lodewijkscollege kwam toen in Sint-Andries met zijn fietsje onder een vrachtwagen terecht. Geen hulp kon nog baten. De stad Brugge stelde toen een actieplan voor veiligere schoolomgevingen op. “We willen zo'n ongevallen in de toekomst niet meer meemaken”, zegt De fauw. “Daarom brengen we voor elke school in kaart waar de veiligheid beter kan.”

Ruim 2.500 ouders, personeel en leerlingen van de betrokken scholen deden mee aan de onlinebevraging, waarbij ze hun route naar school konden tonen op Google Maps. Ze konden ook aanduiden waar er volgens hen te veel verkeer passeert, waar er onveilige fiets- of voetpaden zijn en hoe het openbaar vervoer er beter kan. “Het is bijzonder nuttige informatie van mensen die dagelijks de situatie kennen”, zegt De fauw. “Al die bevindingen zijn in dit schoolvervoerplan gegoten. Scholen kunnen ermee aan de slag. Ze kunnen ouders en leerlingen wijzen op de veiligste routes. De vzw die de plannen opmaakte, heeft zelf een aantal suggesties gedaan naar de scholen.”

Het is goed dat we een zicht krijgen op hoe leerlingen, ouders en leerkrachten naar school komen en vertrekken. Maar eigenlijk is het aan de overheid om de fiets- of voetpaden en kruispunten aan te pakken Goedele Brys

De scholen zijn blij met de plannen, maar wijzen op een praktisch probleem. “Eigenlijk is het aan de overheid om de fiets- of voetpaden en kruispunten aan te pakken”, zegt Goedele Brys van De Jozefienen. “Wel goed is dat we een zicht krijgen op hoe leerlingen, ouders en leerkrachten naar school komen en vertrekken. We kunnen er zeker iets uit leren.” Schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a) erkent dat het vooral de stad zal zijn die met investeringen over de brug moet komen. “We zijn daar ook volop mee bezig. De resultaten van deze bevraging nemen we mee in onze investeringsplannen voor de komende jaren. De meest precaire punten komen het eerst aan bod.”