Negen kuikentjes en moedereend gered na aanrijding in Dudzele Bart Boterman

13 april 2020

14u04 0 Brugge Het Vogelopvangcentrum (VOC) van Oostende vangt momenteel een gewonde eend en haar negen kuikentjes op nadat ze vrijdag het slachtoffer werden van een aanrijding in Dudzele bij Brugge. Een kuikentje overleefde de aanrijding helaas niet. Het was alerte buurtbewoner Erwin die voor de redding zorgde, samen met medewerker Marc van het vogelopvangcentrum.

De gewonde moedereend werd aangetroffen in de buurt van de Burgemeester De Croeserstraat in Dudzele. Het dier kon niet meer wandelen en haar negen kuikentjes waren ten dode opgeschreven. Een tiende kuikentje had de aanrijding niet overleefd. Buurtbewoner Erwin ontfermde zich over de moedereend maar kon de kuikentjes niet vangen. Hij nam de moedereend mee naar huis en belde het vogelopvangcentrum.

Hartverwarmend

“Onze collega Marc had een vrije namiddag en stelde meteen voor om te gaan kijken. Ook de melder keerde terug met de moedereend in een kattenbench. De kuikens hadden zich ondertussen teruggetrokken in een sloot en waren zo’n 75 meter verder gezwommen. Collega Marc plaatste de bench met de moeder in de buurt van het water en enkele helpers dreven hen richting de moeder. Wat volgde, was een hartverwarmend moment”, zegt Isabelle Allemeersch van het Vogelopvangcentrum in Oostende.

“Zodra moeder haar kuikens in de gaten kreeg, begon ze zacht naar hen te snateren. De kleintjes reageerden en zwommen luid piepend naar haar toe. Ze bleven staan bij de kattenbench waarop collega Marc kon de negen kuikentjes vangen met een net. Zo werden ze gered van een onzekere toekomst. De moedereend en haar kuikentjes herstellen momenteel in een buitenkooi in ons opvangcentrum”, gaat Isabelle Allemeersch verder.

Oproep

Wellicht werd de moeder geraakt aan het hoofd en kon ze daarom moeilijk wandelen. “Maar haar toestand verbetert gelukkig zienderogen. Binnen enkele dagen mogen de eendjes opnieuw de vrije natuur in", aldus Isabelle. Toch doet ze nog een oproep. “We rekenen op jullie steun om dieren in nood zélf naar ons toe te brengen. We beschikken helaas niet over een fulltime transportdienst en reddingsacties zoals deze zijn zelden mogelijk.”