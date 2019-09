Neem nu al kijkje in nieuw Beursgebouw (al is het pas binnen twee jaar af) Stad lanceert virtuele toer bij de officiële eerstesteenlegging van het gebouw Bart Huysentruyt

16 september 2019

16u38 2 Brugge Op het Beursplein in Brugge is de eerste steen gelegd van een gloednieuw Beurs- en Congrescentrum, dat over exact twee jaar klaar moet zijn. Het gaat om het grootste project van de komende jaren, met een prijskaartje van 40 miljoen euro. Dankzij een virtuele toer kan je het gebouw nu al bezoeken.

Het is inmiddels ruim twee jaar geleden, in juli 2017, dat de oude Beurshalle is gesloopt. Het aftandse gebouw van meer dan een halve eeuw oud was volledig opgebruikt en maakt dus plaats voor een nieuwbouw. Na de recente archeologische onderzoeken zijn de graafwerken op het plein van start gegaan. Er wordt momenteel een ondergrondse put gemaakt, waar een parking komt voor de buurtbewoners en de gebruikers van het nieuwe gebouw.

Overdekte markt

Dat gebouw is een Beurs- én Congrescentrum, waar dus zowel beurzen als grote congressen kunnen plaatsvinden. “We hebben al jaren nood aan extra ruimte, want we zetten maximaal in om deze zakentoeristen te ontvangen in de toekomst”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die tijdens de vorige legislatuur met zijn voorganger Renaat Landuyt (sp.a) mee de formule uittekende voor het gebouw. “Via een Europese onderhandelingsprocedure is een ontwikkelaar, architect en aannemer gevonden. Het is met de rode baksteen die straks het buitenzicht van het nieuwe gebouw zal vormen dat we nu een symbolische eerste steen leggen.” Interessant aan het gebouw zijn onder meer de mogelijkheid om alle ramen van het gelijkvloers open te zetten voor een overdekte markt, het zicht vanuit de hoogste verdieping met eetgelegenheid en de inklapbare tribune voor 500 man.

Museum en parking

De kostprijs is niet min: 40 miljoen euro. Dat is evenveel als wat het Concertgebouw, een beetje verderop, ruim vijftien jaar geleden heeft gekost. “In de pot zit vandaag ongeveer al 15 miljoen euro die komt van de citytaks die toeristen betalen om in onze stad te verblijven", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het saldo zal geleend worden. Het is onze belangrijkste investering, maar niet de enige. Ook de uitbreiding van de ondergrondse parking van ‘t Zand en de bouw van een nieuw museum voor respectievelijk 23 en 28 miljoen euro zijn niet min.”

De aannemer zet de grond- en funderingswerken voort tot oktober. Dan komen daar de betonwerken voor de kelder en de opbouw van de eerste torenkraan bij. In november en december gaat dat werk verder. De opening van het immense gebouw is voorzien voor september 2021. Wie geen twee jaar kan wachten, heeft vanaf vandaag de mogelijkheid om een virtuele kijk te nemen. Die toer is gemaakt door Meeting in Brugge en kan je terugvinden op de website https://infunctievan.be/360/Brugge.