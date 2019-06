Nee, dit is geen uit de kluiten gewassen flitscamera op de Expresweg. Maar het is wel een belangrijk toestel Bart Huysentruyt

24 juni 2019

15u52 2 Brugge De vreemde constructie die op de N31 Expresweg - ter hoogte van dansschool Rose De Leyn - staat opgesteld, is een geavanceerde uitstootmeter.

Het toestel meet de reële uitstoot van voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens. Vlaanderen zet het toestel op vijf locaties in, onder meer in Brugge. “De techniek wordt teledetectie genoemd", zegt Brigitte Bormans van het Vlaams Departement Omgeving. “Het wordt al langer toegepast op internationale wegen, maar nog nooit op snelwegen, waar voertuigen met hoge snelheid voorbijrazen. Via laserstralen op een zelfreflecterende strip op de weg wordt nagegaan hoeveel CO2, fijn stof of stikstofoxide een wagen of vrachtwagen uitstoot. We willen weten of die uitstoot overeenkomt met wat de fabrikanten beweren. Bovendien sporen we fraude op waarbij vrachtwagens bepaalde filters uitschakelen.”

Het toestel wordt de hele maand juni ingezet langs Vlaamse snelwegen, onder meer ook aan de Kennedytunnel in Antwerpen en de E40 in Erpe-Mere. Ook de Expresweg in Brugge hoort erbij: “Dit is een goede locatie, omdat bestuurders hier even moeten optrekken na een tunnel. Deze plaats is ook een goede waardemeter, omdat hier niet overdreven veel file is en de resultaten dus erg representatief zijn.”