Exclusief voor abonnees Nakende Brexit houdt haven van Zeebrugge in zijn macht: “We zijn voorbereid, maar waarop?” CEO Joachim Coens spreekt: “De gevolgen op lange termijn zijn niet in te schatten” Bart Huysentruyt

10 oktober 2019

16u26 0 Brugge De dichterbij komende uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, mogelijk op 31 oktober, is niet zonder gevolgen voor de haven van Zeebrugge. Daar zijn ze intussen drie jaar ‘voorbereid’ op de Brexit. “Maar we voelen nú al dat de Britse consumenten onzeker zijn”, zegt CEO Joachim Coens in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Havenbaas Joachim Coens bekijkt het nieuws van de dag: zijn mogelijke kandidatuur als nieuwe CD&V-voorzitter, én de oorlog die Turkije voert in Syrië. “Voorlopig zonder gevolgen voor ons”, zegt hij. “Maar instabiliteit in de wereld is uiteraard nooit goed.”

Over het CD&V-voorzitterschap spreekt hij voorlopig niet. De CEO heeft andere katjes te geselen. Als de timing dit keer wel gerespecteerd wordt, dan stappen de Britten op donderdag 31 oktober uit de Europese Unie. Een cruciale datum is dat ook voor de haven van Zeebrugge, waar ze de situatie over het Kanaal nauwgezet in de gaten houden. “Het boezemt me vertrouwen in dat de Britse overheids- en douanediensten zelf stilaan klaar zijn voor de Brexit”, zegt havenbaas Joachim Coens.

