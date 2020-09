Na vertrek voorzitter en overlijden ondervoorzitter: Maaike De Vreese (36) moet N-VA Brugge opnieuw op de rails zetten Mathias Mariën

11 september 2020

11u59 1 Brugge Maaike De Vreese (36) is de nieuwe voorzitter van N-VA Brugge. Samen met kersvers ondervoorzitter Matthias Neyt (31) moet ze de partij een nieuw elan geven. De bestuursverkiezingen waren nodig, nadat voorzitter Anne Claeys om persoonlijke redenen een stapje opzijzette en ondervoorzitter Patrick Daels onverwacht overleed. “Als grootste Brugse oppositiepartij is er een heel belangrijke taak voor ons weggelegd”, is Maaike De Vreese meteen strijdvaardig.

Maaike De Vreese werd in mei vorig jaar verkozen tot Vlaams Parlementslid. Ze is daar actief in de commissies Werk en Economie, Binnenlands Bestuur en Justitie. Voorheen werkte De Vreese op de Dienst Vreemdelingenzaken als expert migratie en daarna op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken. Nu wordt ze dus de nieuwe voorzitter van N-VA Brugge. Een grote uitdaging die haar niet afschrikt.

We staan voor enorme politieke, sociale en economische uitdagingen in Brugge. Een toeristische stad als Brugge wordt door corona dubbel zo hard getroffen Maaike De Vreese, voorzitter N-VA Brugge

“We staan voor enorme politieke, sociale en economische uitdagingen in Brugge. Een toeristische stad als Brugge wordt door corona dubbel zo hard getroffen”, aldus Maaike De Vreese.

Om die uitdagingen aan te gaan, krijgt ze de hulp van Matthias Neyt, die als ondervoorzitter haar rechterhand wordt. De interne bestuursverkiezingen waren nodig, nadat voorzitter Anne Claeys om persoonlijke redenen een stapje opzij zette. Daarbovenop kwam het pijnlijke verlies van ondervoorzitter Patrick Daels (58), die onlangs onverwacht overleed na een hartfalen. Met de verkiezing van Maaike en Matthias - twee dertigers met ambitie - waait er een nieuwe wind door de Brugse afdelingswerking. “De bestuursleden kiezen voor verjonging en vernieuwing en investeren samen in de toekomst. Zij kunnen daarbij blijvend rekenen op de inbreng en de steun van de wat oudere bestuursleden”, klinkt het binnen de partij.

“We hebben er een moeilijke periode op zitten door corona en het verlies van twee sterke mensen. Maar nu staan we klaar om er met dit vernieuwde team volop in te vliegen”, zegt Matthias Neyt, die onder andere wijst op de enorme uitdagingen en bedreigingen met een nakende ‘harde’ brexit voor de deur, in het bijzonder voor de Zeebrugse haven en de bedrijven die ermee verbonden zijn. “Als grootste Brugse oppositiepartij is er een heel belangrijke taak voor ons weggelegd”, vult voorzitter Maaike De Vreese aan.

Schoonste stad van Vlaanderen

“Samen met onze gedegen gemeenteraadsleden zijn we kritisch en scherp wanneer het nodig is. Tegelijk schuiven we heel vaak constructieve ideeën en oplossingen naar voor, die soms ook worden gerealiseerd.” Maaike De Vreese en Matthias Neyt beklemtonen dat de N-VA een brede Vlaams-nationale volkspartij is, bekommerd om elke Bruggeling. “We doen alles om onze geliefde stad terug bruisend en levendig te maken. De schoonste stad van Vlaanderen willen wij weer laten schitteren, hier en tot ver buiten de landsgrenzen.”