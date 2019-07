Na verplichte sluiting door burgemeester: uitbaters herschikken zomerbar DOK54. “Overtuigd dat we nu wél positief rapport krijgen” Mathias Mariën

08 juli 2019

23u14 0 Brugge De uitbaters van DOK54 hebben alle gevraagde aanpassingen door politie en brandweer doorgevoerd. Ondertussen is duidelijk dat er de voorbije weken al sprake was van geluidsoverlast. Burgemeester Dirk De fauw vroeg dan ook de niet-vergunde torens voor de geluidsinstallaties te laten verwijderen. “Als ze tijdens de nieuwe controle in orde zijn, kan de zaak heropenen”, aldus De fauw.

Bij het stadsbestuur kwam er vorige week melding dat er in zomerbar DOK54 langs de Pathoekeweg in Brugge een ‘Zanzibar Reunion’-feest zou plaatsvinden, waarbij mogelijk tussen 1.200 en 1.500 mensen aanwezig zouden zijn. Daarop werden politie en brandweer op pad gestuurd om de infrastructuur te controleren. “In de loop van de week werden opmerkingen gegeven die moesten aangepast worden. Toen de bevoegde diensten zaterdag terugkeerden, was er nog niks veranderd”, aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Niet-vergunde toren

De opvallendste zaken waren het gebrek aan een nooduitgang, geen verlichting om die nooduitgang aan te geven, een feesttent die niet brandveilig was en een toren om een geluidsinstallatie aan op te hangen. “Maar een vergunning voor die toren was er niet. Omdat er voordien al sprake was van geluidsoverlast, hebben we gevraagd die weg te nemen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Uiteindelijk heb ik besloten de zaak van 6 tot 9 juli te sluiten.”

De voorspelde opkomst van 1.200 à 1.500 mensen was ferm overdreven. Op Facebook waren er zoveel mensen die zich geïnteresseerd toonden, maar in realiteit komt meestal maar een kwart daarvan opdagen Anthony Sys

Het was een stevige tegenslag voor de uitbaters. Zaakvoerder Anthony Sys was maandag de hele dag in de weer om alles in orde te krijgen voor de nieuwe controle. De ontgoocheling over het afgelasten van ‘Zanzibar Reunion’ was wel nog steeds niet verteerd. “Ondertussen hebben we alles in orde gebracht. Ach, ik begrijp het nog steeds niet goed. De voorspelde opkomst van 1.200 à 1.500 mensen was ferm overdreven. Op Facebook waren er zoveel mensen die zich geïnteresseerd toonden, maar in realiteit komt meestal maar een kwart daarvan opdagen”, zegt Sys.

Terug open

Als alles goed gaat, kan de zomerbar deze week nog openen. “We hebben voor de zekerheid alle licht brandbaar materiaal verwijderd. Onze bezoekers reageerden gelukkig positief. Al is zoiets natuurlijk niet goed voor de reputatie van DOK54. Ik ga ervan uit dat we bij de nieuwe controle een positief rapport krijgen. Dat betekent automatisch een nieuwe start”, stelt Anthony Sys hoopvol.

Voor burgemeester Dirk De fauw is er - als de gevraagde aanpassingen worden doorgevoerd - geen struikelblok meer. “Dan mag de zomerbar zonder probleem weer openen. Maar we konden geen risico’s nemen. Veiligheid gaat voor", aldus De fauw.