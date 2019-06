Na twintig jaar hangt Brugse politierechter toga aan de haak: “Hogere boetes hebben niet veel invloed. Ik ben voorstander van effectieve celstraffen voor recidivisten” Mathias Mariën

24 juni 2019

16u32 0 Brugge De Brugse politierechter Guy Meyns (64) gaat na een carrière van twintig jaar als rechter definitief met pensioen. Maandag zat hij zijn laatste zitting voor. Meyns gaat de geschiedenisboeken in als een strenge rechter, die oog had voor de persoon die voor hem zat. “Wie vriendelijk was, kreeg bij mij altijd iets meer gedaan", zegt Meyns, die voorstander is van korte, effectieve celstraffen voor recidivisten.

Helemaal genieten van zijn pensioen kan de politierechter nog niet. Tijdens het gerechtelijk verlof trekt Guy Meyns nog éénmaal zijn toga aan als voorzitter van een vakantiezitting. Maar in zijn hoofd beseft de Brusselaar dat het einde van zijn loopbaan eigenlijk al begonnen is. Na een carrière van twintig jaar als rechter, waarvan 13 jaar in Brugge, is het gedaan met pendelen. Dagelijks reed hij op en af richting Brugge. Zo is Meyns wellicht de politierechter die het meest zelf achter het stuur zit en ziet zo vanop de eerste rij met eigen ogen de gevaren op de weg. “Vrachtwagenchauffeurs die elkaar inhalen bij regenweer ... Daar kan ik me zó aan storen. Levensgevaarlijk is het. Alleen wordt er veel te weinig op gecontroleerd. Ook overdreven hardrijders storen me mateloos. ‘U zie ik binnenkort in mijn zittingszaal’ heb ik vaak gedacht.”

Strenge rechter

Binnen de muren van het Brugs gerechtsgebouw is Guy Meyns (64) een geliefde collega. Ook verkeersovertreders konden het merendeel van de tijd op begrip rekenen. Hoewel de man bekend stond als een strenge rechter, toonde hij wel altijd respect voor het persoonlijk standpunt van de beklaagde. “Ik probeerde daar toch altijd wel rekening mee te houden. Wie vriendelijk was, kreeg bij mij altijd iets meer gedaan”, zegt hij. Al werd dat de laatste jaren steeds moeilijker. “Als politierechters krijgen we steeds minder bewegingsvrijheid en nog minder persoonlijke marge. De boetes worden hoger, maar ik heb niet het gevoel dat dat veel invloed heeft op de mensen”, aldus Meyns, die voorstander is van het uitvoeren van effectieve celstraffen voor recidivisten, hoe kort ze ook zijn. “Vroeger was dat het geval. Ik kan je zeggen: ik heb die mensen nooit teruggezien. Tegenwoordig moet iemand pas naar de gevangenis vanaf drie jaar. In de politierechtbank moet je daar toch al heel wat moeite voor doen.” Na het vellen van duizenden vonnissen wacht nu zijn welverdiende pensioen. Het zwarte gat vreest de rechter niet. “Ik speel graag tennis en kook ook heel graag. Vooral met dat laatste ga ik me wat meer bezighouden. Maar eerlijk? Ik ga de intellectuele uitdaging van de magistratuur wel missen", aldus Meyns, die voor zijn carrière als rechter enige bekendheid verwierf als advocaat. Zo was hij de raadsman van Juan Lozano toen diens voetbaltoekomst werd verwoest na een doodschop van Yvan Desloover, die bij Waregem speelde.