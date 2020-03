Na positieve evaluatie: Edward De Denestraat wordt permanent fietsstraat Bart Huysentruyt

10u32 0 Brugge De fietsstraat in de Edward De Denestraat in Assebroek blijft permanent. Dat is na een evaluatie beslist. Het is daarmee de zevende officiële fietsstraat in Brugge.

Eind augustus 2019 werd een proefproject gelanceerd waarbij het traject Vestingstraat, Edward De Denestraat en Weidestraat (tot het kruispunt met de Wantestraat) werd ingericht als fietsstraat. Een bevraging in de buurt leert de stad dat 71 procent voorstander is van een fietsstraat. “Dat doet ons beslissen om de fietsstraat permanent te maken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De bevraging van de buurtbewoners en eigen metingen tonen wel aan dat er nog werk aan de winkel is om het inhaalverbod van fietsers door gemotoriseerd verkeer te doen respecteren. We zullen dan ook via de lokale politie en de dienst preventie extra inzetten op sensibilisatie en indien nodig in een latere fase ook verbaliserend optreden.”

In Brugge zijn dit de zeven fietssstraten: Filips De Goedelaan, Werfstraat, Veldstraat, Sint-Lenardstraat, Driekoningenweg - Leopold Debruynestraat, Noorweegse Kaai - Damse Vaart Noord en nu dus ook de Edward de Denestraat.