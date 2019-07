Na overleg met bewoners: zes parkeerplaatsen blijven behouden, boom op Ankerplein sneuvelt Bart Huysentruyt

02 juli 2019

16u31 0 Brugge De plannen voor de heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat zijn bijgestuurd.

Het is vanaf volgend jaar één van de grootste Brugse wegenwerken van de komende jaren. Eerder al raakten de plannen voor de heraanleg van de drukke toegangsweg tot de stad bekend. Sindsdien hebben de buurtbewoners inspraakvergaderingen gehad. “Inspraak is belangrijk als je ook bereid bent aan te passen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Wij hebben oor naar verzuchtingen. De plannen werden aangepast.” De belangrijkste ten opzichte van het voorontwerp zijn de volgende: het gedeelte van de Katelijnestraat vanaf de Gentpoortvest tot aan de Katelijnebrug wordt aangelegd in uitgewassen beton zoals op ’t Zand omwille van de hoge belastingsgraad. Tegenaan de Katelijnebrug wordt een fietsopstelstrook voorzien en er worden zes parkeerplaatsen behouden in het eerste stuk met een sorteerstreek richting Bargeweg.

De geplande boom op het Ankerplein komt er niet. Die keuze wordt veranderd in een groenperk. Er komt een drinkwaterfontein aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een laad- en loszone op het Walplein wordt nog onderzocht.

“Als alles goed gaat kunnen in september de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen starten. In een eerste fase pakken we het gedeelte vanaf de Katelijnebrug tot en met het kruispunt van de Wijngaardstraat aan, inclusief de Arsenaalstraat", zegt Van Volcem. De aanbesteding kan nu worden uitgeschreven. De werken zelf zullen 2 jaar duren. “Het gaat om een groot en complex werk”, stelt Van Volcem. “Een straat waar toerisme en bewoners, handelaars, hotels, ondergrondse parkings en fietsers samenkomen.”