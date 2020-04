Na mondmaskers maken gevangenen nu ook kaartjes voor rusthuisbewoners Bart Boterman Siebe De Voogt

11 april 2020

14u03 0 Brugge Nadat gedetineerden al zo’n 32.500 mondmaskers hebben gemaakt in de gevangenis, zijn ze nu begonnen met het schrijven van kaartjes en briefjes naar rusthuisbewoners. Het initiatief komt van gevangenen, personeel, welzijnswerkers en Bond Zonder Naam. Het begon in de gevangenis van Brugge en zal volgende week uitgerold worden naar andere inrichtingen.

“Gedetineerden willen hun oprechte solidariteit tonen, ze leven oprecht mee met de acute situatie in de rusthuizen”, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. “Via zelf ontworpen kaartjes willen we aantonen dat, ondanks de fouten die we gemaakt hebben, wij mens zijn en meeleven met iedereen hierbuiten”, schrijft een gedetineerde uit de gevangenis van Brugge in een brief.

“We hopen dat dit vlug voorbij is. Wij hebben enorm veel respect voor het zorgpersoneel dat zich dagelijks inzet, de vele vrijwilligers, de werknemers in de voedingssector en iedereen die ook maar iets betekent voor iemand anders. Via zelf ontworpen kaartjes willen we aantonen we meeleven met iedereen hierbuiten”, aldus een anonieme gedetineerde.