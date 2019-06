Na meer dan honderd jaar traditie: slagerij Van Daele sluit Uitbaters Francis en Kim zoeken nog overnemer tegen september Bart Huysentruyt

17 juni 2019

19u38 0 Brugge Na meer dan honderd jaar traditie gaat slagerij Van Daele in Sint-Andries in september dicht. Er is geen opvolging voor Francis en echtgenote Kim. “Maar we zoeken nog nieuwe eigenaars voor het pand”, zeggen ze.

18 september: dat is de datum die met rood aangevinkt staat op de kalender van Francis Van Daele (54) en echtgenote Kim Saunders. Dan sluiten ze de deuren van hun bekende slagerij langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. Daarmee komt een einde aan meer dan honderd jaar traditie voor de familie.

Vleeskraam rond 1850

Al rond 1850 had de familie Van Daele een vleeskraam in het Beenhuis in de stadshallen. Emiel Van Daele zette de traditie voort met een beenhouwerij langs de Gistelse Steenweg en in 1911 kocht hij langs de drukke weg nog twee huizen op. Dat is nog altijd het pand van waaruit vandaag gewerkt wordt. Emiel was de grootvader van huidig slager Francis. Tussendoor nam ook Fernand Van Daele (nu 87) de zaak nog eens in handen, samen met zijn vrouw Mariëtte (80). Die laatste twee kan je overigens nog altijd in de slagerij vinden. “'t Zit in de genen (lacht). Mijn grootvader had zijn eigen koeien, die hij zelf slachtte”, vertelt Francis. “De slagerij stond dan ook bekend als een kwaliteitszaak met uitstekende zorg voor het product. Dat hebben we altijd belangrijk gevonden, ook nu nog.”

Goede slaper

De huidige uitbaters zijn in 1988 gestart. Falen was geen optie. “Als ik niet honderd procent tevreden ben over het vlees in onze toog, dan lig ik daar ‘s nachts wakker van. Gelukkig ben ik een goede slaper ( lacht). In de jaren negentig is de winkel grondig vernieuwd, maar altijd met de focus op onze uitstekende vleeswaren. We werken samen met boeren uit de streek, mensen die we kennen en wiens producten topkwaliteit zijn. Andere slagerijen zijn beginnen focussen op bijproducten, maar wij bleven zweren bij kwaliteitsvlees. Alle crisissen, van de dioxine tot de gekke koeien, zijn bezworen. Vandaag blijft vers vlees verkopen onze reden van bestaan. Natuurlijk zijn er ook bereidingen bijgekomen, maar vlees blijft de prioriteit.”

‘Gekookte ham zonder brol’

De klanten zullen na 18 september dus hun favoriete filet d’Anvers, bloedworst, spek, paté of ‘gekookte ham zonder brol’ moeten missen. “Uiteraard zullen wij ook de vele klanten hard missen”, zeggen Francis en Kim. “Mijn gezin en onze eerste kleinzoon Mats komen nu op de eerste plaats. De toekomst van de slagerij is momenteel nog onduidelijk. We hopen een goede overnemer te vinden, al weten we dat dit niet makkelijk wordt.”

En wat brengt de toekomst voor de slager zelf? “Ik wil vanaf september graag de baan op”, glundert hij. “Als chauffeur van een school.”