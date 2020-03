Na massaal protest van bewoners: stadsbestuur draait beslissing om Vijversdreefwijk te ‘knippen’ terug Mathias Mariën

04 maart 2020

20u28 0 Brugge Het Brugs stadsbestuur heeft beslist om het proefproject in de Vijversdreefwijk af te voeren nog voor ze gestart is. Oorzaak daarvoor is het massale protest van de buurtbewoners en lokale handelaars die vreesden afgesloten te zitten eenmaal de maatregelen van kracht waren. “We werken nu aan een nieuw voorstel om het doorgaand verkeer er zoveel als mogelijk te weren”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Tien jaar, zo lang klagen de inwoners van de Vijversdreefwijk in Sint-Kruis al over het steeds toenemend doorgaand verkeer én zwaar vrachtvervoer in de straten. Het Brugs stadsbestuur besliste daarom eerder deze week om tijdens een proefproject van zes maanden het doorgaand verkeer in de Vijversdreefwijk onmogelijk te maken door middel van het invoeren van drie ‘knippen’. De straten Bos en Lommer, Vijversdreef en Lodewijk van Malestraat gingen vanaf 1 mei niet langer gebruikt kunnen worden door gemotoriseerd verkeer om van de Maalse Steenweg richting de Brieversweg te rijden of omgekeerd. Ook alle bestemmingsverkeer voor deze wijk zou via de Doornhut of Brieversweg de wijk in of uit moeten rijden.

Massaal protest

De beslissing stootte vrijwel meteen op heel wat onbegrip bij de bewoners van Male en de lokale handelaars. Zij vreesden volledig afgesloten te zitten indien de maatregelen van kracht zouden zijn. Ook de winkels en horecazaken - zoals café Roots - zouden plots een stuk minder vlot bereikbaar zijn. Net zoals de voetbalvelden van Jong Male VV en plaatselijke welnesscentra. Het ging zo ver dat de inwoners van Male zich verzamelden en een online petitie opstartten. In een mum van tijd kwamen honderden negatieve reacties binnen. “De beslissing werd nochtans genomen vanuit een oprechte bezorgdheid om de verkeersleefbaarheid van de bewoners van deze wijk te verbeteren. Recente verkeerstellingen gaven namelijk aan dat er sprake was van sluipverkeer en een structureel snelheidsprobleem”, duidt het stadsbestuur. De vele reacties van de buurtbewoners en lokale handelszaken doen ons echter beseffen dat de gekozen maatregelen ook onbedoelde neveneffecten hadden.”

Nieuw voorstel

Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen in een speciale zitting beslist om de eerder genomen beslissing in te trekken en de opdracht te geven aan de stedelijke diensten om een nieuw voorstel uit te werken. “Dit nieuwe voorstel moet hetzelfde resultaat hebben, namelijk het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk weren uit de wijk, maar met minder harde gevolgen voor het bestemmingsverkeer. Voordat het college een beslissing zal nemen over een eventuele nieuwe maatregel of maatregelen, zal hierover een bewonersbevraging gehouden worden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Voor de inwoners van Male vormt de beslissing alleszins een opluchting. Zij zullen nu bekijken in welke mate er kan meegewerkt worden aan een nieuw voorstel.