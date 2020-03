Na hongerstaking met kerst: Brugse klimaatactivist (42) voert actie tegen Shell Bart Huysentruyt

08 maart 2020

13u47 2 Brugge Klimaatactivist Wouter Mouton (42) uit Brugge staat zondag een hele dag aan het tankstation van Shell langs de Maalse Steenweg. Hij uit er zijn ongenoegen tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.

Wouter Mouton is al een tijdje bezig met allerhande klimaatacties. Het voorbije jaar stond hij urenlang zo’n 100 keer op de Markt in Brugge met zijn bord ‘What do you do to fight climate change’. Hij voegde daar in de kerstperiode een tien dagen lange hongerstaking aan toe e werd gearresteerd bij acties met de klimaatactivisten van Extinction Rebellion.

“Het klimaatprobleem is erg complex en erg dringend”, zegt hij. “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een verschil kan maken. Hiernaast is het aan overheden en bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen. Van sommige bedrijven is bewezen dat ze decennia geleden al wisten wat de gevolgen zouden zijn van grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. Daar hoort ook Shell bij. Er worden bovendien miljoenen gespendeerd om te lobbyen en wetenschappers te betalen om degelijke onderzoeken in twijfel te trekken.”

Het bord ‘MORE SHELL=LESS FUTURE’ moet bestuurders wijzen op hun verantwoordelijkheid, meent Mouton. “Het tankstation ligt aan een druk kruispunt, ik verwacht wel wat bekijks. De politiediensten zijn op de hoogte van mijn plannen, dus ik verwacht wel dat ze een kijkje komen nemen. Maar ik ga de orde niet verstoren.”