Na Gruuthuse krijgt nu ook Groeningemuseum opknapbeurt: “Vlaamse Primitieven komen dan beter tot hun recht” Museum gaat in het voorjaar een tijdje dicht Bart Huysentruyt

13 december 2019

14u19 0 Brugge Na de grondige restauratie van het Gruuthusepaleis ondergaat binnenkort een ander Brugs museum een metamorfose. Het Groeningemuseum wordt in het voorjaar van 2020 heringericht en comfortabeler voor bezoekers. “Onze topstukken, de Vlaamse Primitieven, zullen veel beter tot hun recht komen”, belooft medewerker Anne van Oosterwijk.

Het Groeningemuseum is de buur van Gruuthuse, dat in mei van dit jaar na vijf jaar restauratie weer openging. Sindsdien trok het vernieuwde museum al 61.000 bezoekers: een succes. Maar ook Groeninge valt in de smaak bij de veelal internationale bezoekers. Ze zijn elk jaar met zo'n 100.000 en komen vooral voor de indrukwekkende collectie aan Vlaamse Primitieven. Het topstuk in het museum is de Madonna met kanunnik Joris van der Paele uit 1436, een werk van Jan van Eyck.

Glas-in-loodramen

“De Xaveriuskapel is al jaren de ontvangsthal van Groeninge”, zegt zakelijk directeur Jonathan Nowakowski. “Het is een prachtige ruimte, maar ze komt niet tot haar recht. Daarom gaan we die herinrichten. Hier komt de museumshop en zal de kassabalie verplaatst worden. De kapel zal een open ruimte worden, waar bezoekers al meteen kunnen van genieten. De glas-in-loodramen van de kapel vormen de inspiratiebron voor de nieuwe meubelen.”

Zalen in wijzerzin

De lockers verhuizen naar de ronde ruimte waar nu de museumshop is gevestigd. Van daaruit zullen de bezoekers het museum echt kunnen bezoeken. “We draaien het parcours om. Bezoekers zullen voortaan in wijzerzin de zalen ontdekken”, zegt wetenschappelijk medewerker Anne van Oosterwijk.

Alle 200 kunstwerken zullen we afnemen. Vooral de erg kostbare stukken zullen met heel veel precisie moeten weggenomen en opnieuw opgehangen worden. Dat wordt een hele klus Anne van Oosterwijk

“Alle 200 kunstwerken zullen we afnemen. De muren krijgen nieuwe, frisse kleuren en de vloer wordt een tapijt. De fragiele werken worden voorzien van een nieuw ophangsysteem en veiligheidsglas. De beleving gaat met een ruk omhoog, want we plaatsen ook gemakkelijke zetels waarop bezoekers even kunnen verpozen.”

Kostbare stukken

Het museum gaat volledig dicht van 20 tot en met 31 januari 2020, maar er zullen vaker zalen gesloten zijn tussen 6 januari en 12 maart van volgend jaar. De Vlaamse Primitieven blijven op dat moment wel zichtbaar, behalve dan tijdens de sluitingsperiode. “Een van de uitdagingen wordt het verplaatsen van de schilderijen”, zegt van Oosterwijk. “Vooral de erg kostbare stukken zullen met heel veel precisie moeten weggenomen en terug opgehangen worden. Dat wordt een hele klus.”

Nieuw museum in 2024

De renovatie van het Groeningemuseum is uiteraard niet zo ingrijpend als die van Gruuthuse. Er is ook ‘slechts’ 260.000 euro mee gemoeid. Na de bouw van een nieuw museum in 2024 zal Groeninge een veel grotere renovatiebeurt ondergaan. “Een warmere ontvangst voor onze bezoekers staat nu centraal”, vult schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) nog aan. “We laten alles beter tot zijn recht komen.”