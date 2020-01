Na fiasco op oudjaar: Brugge schrapt droneshow Bart Huysentruyt

14 januari 2020

17u12 0 Brugge Er komt geen droneshow meer bij de overgang van oud naar nieuw eind dit jaar. Dat heeft het Brugse stadsbestuur beslist.

De reden is duidelijk: het vernieuwende dronespektakel met oudejaarsavond was een fiasco. Het bedrijf AndLights kreeg de kans om hun lichtspektakel te tonen, een primeur voor ons land, maar door de vochtige weersomstandigheden lukt dat niet echt. De letters ‘2020' konden nog net gevormd worden, maar veel meer was er niet te zien. Het volk op ‘t Zand liet het niet echt aan het hart komen, maar het Brugse stadsbestuur had genoeg gezien. Het spektakel kostte zo'n 25.000 euro. Een nieuw fiasco wil de stad vermijden. Wat er in de plaats komt, is nog niet beslist.