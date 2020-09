Na de problemen met studenten in Gent: extra politiepatrouilles in Brugse uitgaansbuurten Bart Huysentruyt

13u35 1 Brugge Er heerst een ‘verhoogde waakzaamheid’ van de Brugse politie voor studentenfeesten in de buurt van ‘t Zand en de Eiermarkt. Bij de opening van het academiejaar hangt daar meestal een uitgelaten sfeer, maar de stad wil toestanden zoals in de Gentse Overpoortstraat vermijden. “Wij hebben alvast onze leden gevraagd om alle coronamaatregelen te volgen”, zegt Robin Van Houtven van studentenclub De Zwoane.

In Gent zagen ze maandagavond al de eerste problemen opduiken in de buurt van de Overpoortstraat, de bekende uitgaansbuurt. Daar werden de coronamaatregelen - zoals anderhalve meter afstand houden en een mondmasker dragen - door de studenten vaak met de voeten getreden.

In Brugge zijn ze daarom extra op hun hoede. “De uitgaansbuurt situeert zich bij ons voornamelijk aan de Eiermarkt en 't Zand", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Daar zetten we de komende tijd extra patrouilles in om alles in de gaten te houden. We willen uiteraard dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.”

Woensdag en donderdag

Volgens de cafébazen is er weinig parallel te trekken tussen Gent en Brugge en is grote ongerustheid nergens voor nodig. “Wij zijn al een hele poos opnieuw open, terwijl de meeste cafés in de Overpoort zes maanden dicht waren", stelt Sander Duboccage van café Bras op ‘t Zand. “De start van het academiejaar heeft bovendien niet zo'n grote impact op het volk dat naar ons café komt. Er komen wat meer studenten op woensdag- en donderdagavond, maar dat is netjes gespreid over 't Zand en de Eiermarkt. Niet zoals in Gent, waar alle studenten op één locatie samenkomen.”

Cafégangers houden zich in Brugge aan de voorschriften. Ook bij de middelbare scholieren, die hier na schooltijd wel eens een pint komen drinken, merken we die discipline Sander Duboccage, café Bras op ‘t Zand

Volgens Duboccage zijn de cafégangers in Brugge perfect op de hoogte van de geldende maatregelen. “Mensen houden zich aan de voorschriften. Dat betekent: registreren, mondmaskers aan bij het binnenkomen en verplaatsen, en handen ontsmetten. Uiteindelijk is dat stilaan een soort basis geworden. Ook bij de middelbare scholieren, die hier na schooltijd wel eens een pint komen drinken, merken we die discipline.”

Clublokaal

De Brugse studentenclubs beseffen evenwel dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Volgens Robin Van Houtven van De Zwoane zijn alle leden er onlangs nog eens op gewezen. “We hebben met Café du Théatre een nieuw clublokaal", zegt hij. “Dat café bevindt zich pal in de uitgaanszone. We waren daar onlangs met zo'n vijftig mensen aanwezig op het terras. Iedereen bleef netjes in zijn bubbel en deed wat nodig was om zich aan de coronamaatregelen te houden. We vragen aan iedereen om dat zo te houden. Het is onder meer belangrijk om na het afrekenen meteen ook te vertrekken en niet nodeloos lang bij andere groepjes te blijven hangen. Brugge is Gent niet. We hebben er alle vertrouwen in dat we hier geen problemen krijgen.”