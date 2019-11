Na de Knikjesstraat, nu ook de ‘hikjesstraat’: “Met een knipoog” Bart Huysentruyt

08 november 2019

09u09 0 Brugge Wie tegenwoordig aan de toog van café De Republiek in Brugge plakt, bevindt zich in de 'hikjesstraat’, een knipoog naar de actie van de jonge Brugse Zarra Neyrinck (15).

Anderhalve maand geleden lanceerde Zarra haar initiatief voor een warme samenleving. Nadat ze op vakantie was geweest in Nederland en ontgoocheld was omdat mensen niet reageerden als ze ‘hallo’ zei, liet ze een bordje ontwerpen met het opschrift ‘Knikjesstraat’. “Het is de bedoeling dat mensen elkaar in zo’n straat vriendelijk begroeten en meer contact hebben”, zei ze. Ondertussen verdeelde ze al 1.500 straatnaambordjes in Vlaanderen, een enorm succes.

In De Republiek zijn ze het initiatief erg genegen, maar hebben ze er een kwinkslag aan gegeven. “Met een knipoog", klinkt het. “De hikjes verwijzen uiteraard naar een hikje na het drinken van een glas bier. Ons bordje hangt aan de toog, waar de lege bierglazen staan. Als klanten naar de betekenis vragen, verwijzen we altijd naar de actie van Zarra., want uiteraard vormt die actie de aanleiding.”