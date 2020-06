Na de drive-inbioscoop, de drive-inproclamatie: laatstejaars van Brugse scholen zwaaien af in de auto Mathias Mariën

11 juni 2020

11u45 0 Brugge De laatstejaars van vier Brugse scholen zullen eind deze maand in openlucht afzwaaien op de Katelijneparking. De ouders en leerlingen kunnen de proclamatie volgen vanuit... hun auto. Ter Groene Poorte organiseert op eigen houtje hetzelfde initiatief.

Het Sint-Franciscus-Xaveriusinsituut, instituut Mariawende-Blydhove, Vrij Handels- en Sportinstituut en Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis slaan de handen in elkaar en organiseren de drive-inproclamatie. De leerlingen en hun ouders zullen alles kunnen volgen op groot scherm. Het geluid kunnen ze horen via een speciaal FM-kanaal.

geen applaus, wel geclaxonneer

Leuk detail: het applaus voor de afgestudeerden zal volledig ‘coronaproof’ zijn, aangezien dat getoeter en geclaxonneer zal zijn. Vrienden en familieleden die de proclamatie niet kunnen bijwonen, kunnen thuis ook alles volgen via livestream. Enig nadeel: een bar zal er niet zijn, al kunnen de ouders en leerlingen uiteraard zelf iets meebrengen.

Mysterieuze ‘black box’

Ter Groene Poorte neemt op 30 juni op eigen houtje hetzelfde initiatief. “De hele dag door verwelkomen we ouders via een uitgestippeld autotraject over onze campus. Onze butlers uit het Specialisatiejaar Butler-Event staan in voor de organisatie. Ze zullen de ouders verwelkomen met een instructievideo waarin wordt uitgelegd hoe we deze drive-in veilig doen verlopen. Vervolgens zullen de wagens door een mysterieuze ‘black box’ rijden waarin het officiële gedeelte en de overhandiging van het rapport zal plaatsvinden door de directie. Even verder houden we opnieuw halt voor een onvergetelijk en coronaproof drive-infotomoment. Met de nodige afscheidsgeschenken verlaten de ouders het domein langs onze Slagerijschool”, zegt de directie.