Na de Belgen zijn de Roemenen het vaakst vertegenwoordigd in Brugge, dat blijft stijgen in inwonersaantal Bart Huysentruyt

20 januari 2020

16u58 0 Brugge Brugge telde op 31 december 2019 118.610 inwoners. Dat zijn er weer 434 meer dan het recordjaar voordien. Vooral in de wijk Sint-Jozef is de stijging duidelijk, maar ook in de binnenstad kwamen er inwoners bij. Na de Belgen zijn de Roemenen het vaakst vertegenwoordigd in de stad.

Het Brugse inwonersaantal gaat jaar na jaar gestaag omhoog. In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er zo’n 1.500 Bruggelingen méér. “Van een stadsvlucht is in Brugge dus geen sprake”, zegt schepen van Bevolking Ann Soete (Open Vld). “Het is nog altijd populair om in Brugge te komen wonen, ook al komen er geen grote verkavelingen bij. In vergelijking met andere grootsteden is het bovendien opvallend dat er in Brugge hoofdzakelijk Belgen wonen: meer dan 110.000 op een totaal van 118.610. Dat is bijzonder veel.”

Minder in Sint-Kruis

De grootste stijging in inwonersaantal is voor de Brugse binnenstad met 200 extra mensen. Ook in Sint-Jozef is de stijging wat opvallender, met 163 nieuwkomers en Sint-Michiels zag 119 extra mensen komen. In andere deelgemeenten zijn de schommelingen minder opvallend. Zeebrugge krijgt er, net als vorig jaar, inwoners bij. In Sint-Kruis zijn er dan weer 188 minder. Maar dat kan evengoed te maken hebben met een oudere bevolking en meer sterfgevallen.

Stoer Huus

“De schommelingen zijn maar heel lichtjes”, duidt Soete. “Dat wijst op weinig echte trends. De stijging voor Sint-Jozef is bijvoorbeeld toe te schrijven aan een nieuwe verkaveling in de Christine D’Haenstraat, waarvan de woningen aan de onpare kant later gebouwd zijn dan die aan de pare kant. In de binnenstad kwamen dan weer mensen bij, onder meer dankzij het cohousingproject Stoer Huus.” Een voormalige villa, aangevuld met koterijen en garageboxen, lag hier verborgen achter een poortgebouw in een typisch smal Brugs woonstraatje. De eigenares van de villa wilde niet verkopen aan een projectontwikkelaar, maar was op zoek naar een sociaal project. Er kwamen 27 huizen en de villa werd geïntegreerd in het project.

Afghanistan en Nepal

Qua nationaliteiten springen de Belgen er uiteraard uit. Dat heeft vooral te maken met de hoge woningprijzen in Brugge. Het is voor buitenlanders niet eenvoudig om een woning in Brugge te kopen of te huren. Brugge is één van de duurste steden in Vlaanderen. Op de tweede plaats staan de Roemenen. Er woonden er eind 2019 iets meer dan duizend in Brugge. Dat is net iets meer dan de Nederlanders, de Polen en de Fransen. Nog in de top-10 staan mensen uit Afghanistan en Nepal.

Eén Congolees

“De Roemenen en Polen zijn hier voornamelijk actief in de bouw- en havensector”, zegt Ann Soete. “Zij zijn hier terechtgekomen door de werkgelegenheid.” Het aantal Nepalezen is opvallend gedaald, hoewel ze voorheen vaak in de top-3 van de buitenlandse nationaliteiten stonden. Nepalezen zijn in Brugge voornamelijk actief in de horeca en de toerismesector. Nog dit: er zijn ook nationaliteiten die slechts één iemand in Brugge hebben wonen. Dat is onder meer het geval voor Congo, Cyprus, Zimbabwe, Paraguay en Mongolië.