Na brand, vandalisme en rukwinden: opgeknapte kerststal keert terug in tuin van Volkskundemuseum Bart Huysentruyt

25 november 2019

18u49 0 Brugge De levensgrote kerststal van het Brugse Comité voor Initiatief, die al heel wat tegenslagen heeft meegemaakt, keert straks terug in het straatbeeld. De stal is opgeknapt en krijgt een plek in de tuin van het Volkskundemuseum.

De levensgrote kerststal heeft al een hele calvarietocht achter de rug. In 2009 probeerden vandalen de kerststal op de Burg in brand te steken. Vier jaar later werd een schaap uit de kerststal in de reien gegooid. Het Comité van Initiatief schonk vervolgens de kerststal aan het Kantcentrum in de Balstraat, waar hij op de koer geplaatst werd. Tot het noodlot daar ook toesloeg. Tijdens het Midwinterfeest van 2017 tilde een rukwind de hele kerststal op, waarbij die tien meter verder terechtkwam, volledig vernield. De levensgrote beelden in papier-maché bleven wonderwel gespaard.

“Het Kantcentrum schonk de beelden van Maria, Jozef en kindje Jezus op zijn beurt aan het Volkskundemuseum”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Daar krijgen ze een nieuw onderdak in de sfeervolle binnentuin. Het technisch atelier van Musea Brugge timmerde een nieuwe, robuuste kerststal, die hen moeten beschermen tegen het gure winterweer.”

Midwinterfeest

Op zondag 8 december vindt daar het Midwinterfeest plaats. De Balstraat in de authentieke Sint-Annawijk vormt het decor voor een sfeervolle kerstmarkt met ambachtelijke producten. Je vindt er leuke snuisterijen of geniet er van een hapje en een drankje. In het Volkskundemuseum brengen vertellers het leven en de kersttradities van weleer terug tot leven. Kinderen kunnen er creatief aan de slag aan een grote knutseltafel, terwijl de ouders in de tuin van een verwarmend drankje genieten in de winterbar. Ook het Kantcentrum en het Adornesdomein aan de overkant van de straat zetten de deuren open. Er zijn expo’s, demonstraties en workshops. Op het binnenplein kan je genieten en meezingen met authentieke kerstliederen.